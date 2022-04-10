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Descatalogado
49PUS6551/12
Televisor LED 4K ultraplano con tecnología Android TV
Ha llegado la serie Philips 6500 con un atractivo diseño artesanal. Experimenta su bonita calidad de imagen 4K Ultra HD y descubre un mundo de entretenimiento con Android TV. Un marco estrecho y un soporte central completan de acabado elegante y de diseño.
123 cm (49")
Televisor LED 4K Ultra HD
Quad Core, 16 GB y ampliable
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
El alto rango gama dinámico HDR Plus es un nuevo estándar de vídeo y redefine el entretenimiento en casa con mejores contraste y color. Disfruta de una experiencia sensorial que capta la riqueza y el realismo original, sin dejar de reflejar con precisión la intención del creador del contenido. ¿El resultado final? Zonas de alto brillo más definidas y más contraste, colores y detalles que nunca.
El procesador Quad Core de Philips se combina con la potencia de Android para hacer posible una emocionante experiencia de juego. Con Android en el televisor, podrás navegar, ejecutar aplicaciones y reproducir vídeos de forma muy rápida, intuitiva y divertida.
El televisor Ultra HD tiene una resolución cuatro veces superior a la de un televisor Full HD convencional. Con más de 8 millones de píxeles y nuestra tecnología de escalado a resolución Ultra, disfrutarás de la mejor calidad de imagen posible. Cuanto mayor sea la calidad del contenido original, mejores serán las imágenes y la resolución que experimentarás. Disfruta de una nitidez superior, una percepción de la profundidad mejorada, mayor contraste, movimientos naturales y fluidos y detalles perfectos.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
3.4
de 4
169
Reseñas
10/04/2022
España
HBO max
En sus funciones perfecto, en calidad de imagen muy bien y sonido bueno. Lo peor no compatible con HBO Max.
Ventajas
Calidad de imagen.
Contras
No recibo actualizaciones desde hace bastante tiempo. Por lo que no es compatible con HBO Max.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 6000 series 49PUS6551 Televisor 4K ultraplano con tecnología Android TV™
Fecha de uso 2020-04-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 6000 series 49PUS6551 Televisor 4K ultraplano con tecnología Android TV™
Fecha de uso 2020-04-10
jrguirao87
19/10/2017
España
100% Recomendable
Tras usar un modelo anterior que tenia todo lo de este menos Android, veo en este modelo el modelo ideal equilibrado en precio y prestaciones. Ambilight 2 es inmejorable.
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Esta reseña se realizó para 6000 series 49PUS6551 Televisor 4K ultraplano con tecnología Android TV™
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Tevlin1
10/06/2017
United Kingdom
Comprador verificado
A Viewing experience
The TV is excellent. We have had an HD ready TV for a number of years but this 4K smart tv is a whole new experience. The picture quality is excellent and the ambience lighting is great. There are some great features included like the 4 HDMI slots and extra USB features. We are still new to it and look forward to finding many other exciting benefits of this model.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 6000 series 43PUS6551 4K Ultra Slim TV powered by Android TV™
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Esta reseña se realizó para 6000 series 43PUS6551 4K Ultra Slim TV powered by Android TV™
Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Las ofertas de aplicaciones de Android varían en función del país. Para obtener más detalles visita tu tienda local de Google Play.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
Las ofertas de juegos en la nube dependen de proveedores de juego.
El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
(Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.
Google Cast está disponible solo en dispositivos y aplicaciones Google Cast Ready. Para obtener más información, visita la página de productos de Google Cast.
La aplicación TV Remote de Philips y las funciones relacionadas varían según el modelo de televisor, el operador y el país, así como el modelo de dispositivo inteligente y el sistema operativo. Para obtener más detalles, visita: www.philips.com/TVRemoteapp.
Las aplicaciones de Smart TV varían según el modelo de televisor y el país. Para obtener más información, visita: www.philips.com/smarttv.
La grabación USB solo está disponible para canales digitales, las grabaciones pueden estar limitadas por la protección contra copias de las emisoras (CI+). Se pueden aplicar restricciones por país y canal.