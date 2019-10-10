Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
50PFT5503/12
Televisor LED Full HD ultrafino
Disfruta de una mayor sencillez en una gran pantalla. El televisor Philips 5500 ofrece una resolución Full HD, un sonido nítido y una increíble experiencia de visualización. Solo tienes que enchufarlo para empezar a disfrutar de tus programas, películas y juegos con facilidad.
126 cm (50")
Índice de rendimiento de imagen de 200
Full HD
Pixel Plus HD
Nuestros nuevos soportes de tubo se han diseñado para cambiar el espacio de debajo de tu televisor, lugar en el que se suelen colocar los soportes tradicionales, y ofrecer una experiencia de visualización más envolvente. De este modo, este televisor combina la estabilidad con un toque futurista.
El motor Pixel Plus HD de Philips optimiza la calidad de la imagen para ofrecer una gran nitidez y un atractivo contraste. Por eso, tanto si ves la televisión por cable como si reproduces un disco, disfrutarás de imágenes más nítidas con blancos más claros y negros más oscuros.
La calidad de la imagen importa. Los televisores de alta definición o HDTV ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Imagina disfrutar de una visualización tan real como la vida misma en la que se fusionen la perfección de los detalles, un ajuste de brillo alto, contrastes inigualables y colores realistas.
4.0
de 4
15
Reseñas
Michał
10/10/2019
United Kingdom
Great simple TV
Exactly what I was looking for. It’s simple, because it doesn’t have smart TV, but it has good quality picture and sound. Nice design, plastic frame is hardly noticeable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5500 series 50PFT5503 Ultra-Slim Full HD LED TV
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5500 series 50PFT5503 Ultra-Slim Full HD LED TV
Filynn
05/04/2019
United Kingdom
A good looking TV
b only thing I would say about this TV is that I think the sound quality could be better .Otherwise a super picture and great display.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5500 series 43PFT5503 Ultra-Slim Full HD LED TV
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5500 series 43PFT5503 Ultra-Slim Full HD LED TV
Huttelihut
13/08/2020
Danmark
Fungerer
Fin billedkvalitet som sagtens kan reguleres til lysere/mørkere. Opløsningen fungerer fint med FIFA spil. Alt i alt et fint produkt.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5500 series 50PFT5503 Ultratyndt Full HD LED-TV
Fecha de uso 2020-02-13
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 5500 series 50PFT5503 Ultratyndt Full HD LED-TV
Fecha de uso 2020-02-13
Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
(Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.
Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.