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Descatalogado

5500 seriesTelevisor LED Full HD ultrafino

50PFT5503/12

4

| (15) Reseñas

Televisor LED Full HD ultrafino

Disfruta de una mayor sencillez en una gran pantalla. El televisor Philips 5500 ofrece una resolución Full HD, un sonido nítido y una increíble experiencia de visualización. Solo tienes que enchufarlo para empezar a disfrutar de tus programas, películas y juegos con facilidad.

Ver todos los beneficios
TV brand claim gold

El 99,91 % de las personas que prueban Ambilight TV no quieren devolverlo nunca. 1

con Pixel Plus HD

Televisor LED Full HD ultrafino

  • 126 cm (50")

  • Índice de rendimiento de imagen de 200

  • Full HD

  • Pixel Plus HD

Soportes finos y elegantes para una mayor ligereza

Nuestros nuevos soportes de tubo se han diseñado para cambiar el espacio de debajo de tu televisor, lugar en el que se suelen colocar los soportes tradicionales, y ofrecer una experiencia de visualización más envolvente. De este modo, este televisor combina la estabilidad con un toque futurista.

Pixel Plus HD ofrece imágenes nítidas independientemente de la fuente que se utilice.

El motor Pixel Plus HD de Philips optimiza la calidad de la imagen para ofrecer una gran nitidez y un atractivo contraste. Por eso, tanto si ves la televisión por cable como si reproduces un disco, disfrutarás de imágenes más nítidas con blancos más claros y negros más oscuros.

Televisor LED Full HD: imágenes LED brillantes con un contraste increíble

La calidad de la imagen importa. Los televisores de alta definición o HDTV ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Imagina disfrutar de una visualización tan real como la vida misma en la que se fusionen la perfección de los detalles, un ajuste de brillo alto, contrastes inigualables y colores realistas.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

15

Reseñas

3
2

10/10/2019

United Kingdom

United Kingdom

Great simple TV

Exactly what I was looking for. It’s simple, because it doesn’t have smart TV, but it has good quality picture and sound. Nice design, plastic frame is hardly noticeable.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5500 series 50PFT5503 Ultra-Slim Full HD LED TV

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5500 series 50PFT5503 Ultra-Slim Full HD LED TV

05/04/2019

United Kingdom

United Kingdom

A good looking TV

b only thing I would say about this TV is that I think the sound quality could be better .Otherwise a super picture and great display.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5500 series 43PFT5503 Ultra-Slim Full HD LED TV

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5500 series 43PFT5503 Ultra-Slim Full HD LED TV

13/08/2020

Danmark

Danmark

Fungerer

Fin billedkvalitet som sagtens kan reguleres til lysere/mørkere. Opløsningen fungerer fint med FIFA spil. Alt i alt et fint produkt.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5500 series 50PFT5503 Ultratyndt Full HD LED-TV

Fecha de uso 2020-02-13

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5500 series 50PFT5503 Ultratyndt Full HD LED-TV

Fecha de uso 2020-02-13

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Avisos legales

  1. Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones. 

  1. La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.

  2. Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.

  3. El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.

  4. (Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.

  5. Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.