Descubre los televisores Ambilight, Smart TV con Titan OS basados en la excelencia del diseño europeo, y disfruta de tus películas, series y deportes con una calidad de imagen sublime que te sumerge en un mundo de luz, color y sonido 3D a la altura de un cine.
Este producto cumple los requisitos para la exención del IVA
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
Compra este pack y ahorra Compra este pack y consigue 1 artículo gratis
Tus necesidades cubiertas en un sola compra
Precio del paquete
Omitir
Selecciona uno de los siguientes productos: Elige uno de los siguientes productos:
Añadir accesorios
Este producto
- {discount-value}
LED
TV Ambilight 4K
total
recurring payment
Déjate envolver por Ambilight
Televisor AMBILIGHT de 126 cm (50")
LED 4K
HDR10+
Dolby Atmos y DTS:X
Están los televisores, y los televisores Ambilight
Con iluminación LED integrada que reacciona a cada escena, Ambilight te sumerge en un halo de luz colorida. Todo el entretenimiento traspasa la pantalla y te hace vivir el momento al máximo. Una vez que lo pruebes, no querrás otro televisor sin Ambilight.
Momentos vivos. Escenas más nítidas.
Acércate y sumérgete en los detalles. Se trata de una precisión de imagen 4K que va más allá de lo imaginable. Con una pantalla Pixel Precise Ultra HD que ofrece una mayor nitidez y detalles realistas, cada momento se llena de experiencias impresionantes.
Máximo color y contraste con HDR10+
Espera más detalles. La calidad de imagen se mejora en cada fotograma. Con un mayor énfasis en el color y el contraste, incluso los momentos más oscuros y las escenas más brillantes se ven con mayor nitidez.
Sumérgete en Dolby Atmos y DTS:X
Con Dolby Atmos, para un sonido tal y como lo concibió el director y DTS:X para crear experiencias de sonido 3D, es como si estuvieras en la escena. Al añadir esta dimensión adicional al sonido, disfrutarás de una experiencia más envolvente en tu hogar.
Sistema operativo Titan. Encuéntralo fácilmente.
La plataforma de la Smart TV de Philips con Titan OS pone todos tus contenidos favoritos al alcance de la mano. Secuelas, series, documentales, películas... todo lo que te imagines está a un clic de distancia. Independientemente de lo que quieras ver, tendrás a tu alcance las mejores aplicaciones de streaming.
Conexión sin problemas a redes domésticas inteligentes
La compatibilidad con Matter Smart Home ofrece una integración perfecta con tu red doméstica inteligente. Para controlar el televisor desde la aplicación Matter Smart Home o con los servicios de control por voz, solo tienes que pulsar el botón del mando a distancia y hablar. Con un solo comando podrás atenuar las luces, ajustar el termostato e incluso encender tu televisor Ambilight de Philips. El televisor también es compatible dispositivos con Alexa y Apple AirPlay.
Tamaño a elegir
Disfruta a lo grande en un diseño compacto. Elige un televisor que se adapte perfectamente a tus necesidades. Desde televisores de pantalla pequeña de 43" hasta televisores de 65", la increíble serie 8000 te permite hacer una elección más inteligente para tu televisor.
Diseño europeo, pensamiento sostenible
Soporte en los bordes. Marco fino. Televisor LED 4K. Esta es la calidad del diseño europeo. Gracias a Titan OS, el contenido es rápido y fácil de encontrar, y cada detalle se ha decidido cuidadosamente, hasta el mando a distancia de plástico reciclado y el embalaje reciclado con certificación FSC incluidos.
Claridad en cada palabra con Vocal Boost
Escucha cada palabra con nitidez. Con Vocal Boost, el oyente puede subir o bajar el volumen de los diálogos sin que ello afecte al sonido de fondo. De esta manera, no te perderás ni un matiz, ya que cada frase hablada se transmitirá con la máxima claridad.
Conectividad preparada para tus juegos
HDMI 2.1 y VRR te ayudan a sacar el máximo partido a tu consola con partidas más rápidas y gráficos más fluidos. Con el ajuste de bajo tiempo de latencia que se activa automáticamente cuando enciendes la consola, podrás disfrutar de una experiencia de juego de nivel superior.
Especificaciones técnicas
Ambilight
Funciones Ambilight
Animación de FTI de Ambilight
Música y Ambilight
AmbiSleep
Modo juego
Modo de iluminación ambiental
Alarma al amanecer
Adaptable al color de la pared
Versión Ambilight
3 lados
Imagen/Pantalla
Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
50
pulgada
Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
126
cm
Pantalla
LED 4K Ultra HD
Resolución de pantalla
3840 x 2160p
Motor de imagen
Pixel Precise Ultra HD
Mejora de la imagen
Crystal Clear
ECO
Juego
Compatible con HDR 10+
Cine en casa
Monitor
Micro Dimming
Película
Personal
Pixel Precise UltraHD
Resolución Ultra
Resolución de entrada de la pantalla
Resolución-Frecuencia de actualización
640 x 480 - 60 Hz, 576p - 50 Hz, 720p - 50/60 Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 - 60 Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60 Hz
Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.
El televisor admite la recepción de TDT para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de TDT no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Contacta con tu operador para saber más.
La disponibilidad de la aplicación Smart TV varía según el modelo de televisor y el país. Para saber más, visita www.philips.com/smarttv
La aplicación Philips TV Remote y las funciones relacionadas varían según el modelo de televisor, el operador y el país, así como el modelo de dispositivo inteligente y el sistema operativo. Para saber más, visita: www.philips.com/TVRemoteapp.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Se necesita una suscripción a Netflix. Sujeto a los términos detallados en https://www.netflix.com
Amazon Prime está disponible en determinados idiomas y países.
Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales. Amazon Alexa está disponible en determinados idiomas y países.
El botón de servicios OTT multimedia del mando a distancia varía según el país. Consulta el producto real en la caja.
El Asistente de Google está disponible en varios idiomas y países específicos para cada tipo de producto.
El alcance de los servicios de control varía según el país y el idioma. Para obtener la información más reciente, contacta con nuestro servicio de atención al cliente.
Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit e iOS son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE. UU. y otros países y regiones.