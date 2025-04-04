Solución total para juegos. Experiencia emocionante para todos los jugadores

HDMI 2.1, una frecuencia de actualización nativa de 120 Hz y un tiempo de latencia ultrabajo. Ya sea con juegos indies o títulos AAA, este televisor Ambilight te ofrece las especificaciones que necesitas para jugar como quieras. Para disfrutar de un mayor control, Game Bar 2.0 te permite personalizar tu forma de jugar y conectar un mando Bluetooth para jugar en la nube. Los jugadores de PC también pueden disfrutar de VRR de 144 Hz a través de HDMI.