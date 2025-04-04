Buscar términos

    Realismo increíble, diseño espectacular.
      Energy Label Europe F etiqueta de consumo energético
      Para obtener más información, descarga la etiqueta de consumo energético (PDF 202.0KB)

      OLED TV Ambilight 4K

      65OLED810/12

      Realismo increíble, diseño espectacular.

      Este sofisticado televisor OLED Ambilight hace que la belleza fluya para cautivarte con su diseño minimalista, sus imágenes realistas y su sorprendente sonido de cine. Además, el resplandor envolvente de Ambilight hace que todo parezca más grande y llamativo.

      Realismo increíble, diseño espectacular.

      • Televisor AMBILIGHT de 164 cm (65")
      • 4K OLED a 144 Hz
      • P5 con AI Perfect Picture Engine
      • Dolby Vision y Dolby Atmos
      Sumérgete en lo que más te gusta con un televisor Ambilight

      Sumérgete en lo que más te gusta con un televisor Ambilight

      Los televisores Ambilight son los únicos modelos con iluminación LED integrada en la parte trasera que reacciona a lo que ves para sumergirte en un halo de luz colorida que lo cambia todo: tu televisor parece más grande y tú disfrutas de mayor inmersión en tus deportes, películas, música y juegos favoritos.

      Pantalla OLED brillante. Imágenes realistas con cualquier iluminación

      Pantalla OLED brillante. Imágenes realistas con cualquier iluminación

      La imagen realista de este brillante televisor OLED siempre tiene un aspecto increíble, incluso si se ve desde un ángulo. Cualquier cambio en la iluminación ambiental de la habitación se compensa automáticamente: independientemente de lo que estés viendo, los negros siempre son negros (no grises) e incluso los detalles más pequeños saltan de las sombras y las zonas luminosas. Admite todos los formatos HDR principales.

      Veas lo que veas, la imagen será realista gracias al motor P5 con IA.

      Veas lo que veas, la imagen será realista gracias al motor P5 con IA.

      El procesador Philips P5 con IA produce una imagen tan realista que parece que podrías zambullirte en ella: un algoritmo de IA de aprendizaje profundo procesa las imágenes como lo haría el cerebro humano para brindarte detalles y contraste realistas, colores vivos y movimientos fluidos veas lo que veas.

      Experiencia visual cinematográfica en todo lo que veas y juegues

      Experiencia visual cinematográfica en todo lo que veas y juegues

      No te despegarás del asiento. Con Dolby Vision incluido, verás la imagen tal y como la concibió el director: ¡se acabaron las escenas demasiado oscuras para distinguirlas! Desde películas hasta juegos, disfrutarás de hasta el más mínimo detalle.

      Tecnología de sonido Surround envolvente

      Tecnología de sonido Surround envolvente

      La compatibilidad con Dolby Atmos y DTS:X lleva el sonido de este televisor a otro nivel, sea cual sea la habitación. Los efectos de sonido por encima y a tu alrededor te harán sentir en el centro de la acción en las últimas películas, los últimos juegos o los eventos deportivos más importantes.

      Veas lo que veas, el sonido del televisor será perfecto. Motor IntelliSound

      Veas lo que veas, el sonido del televisor será perfecto. Motor IntelliSound

      Con nuestro motor IntelliSound integrado, el televisor Ambilight puede utilizar la IA para ofrecerte el mejor sonido posible. Tanto si se trata de programas y películas, como de música o contenido con mucho diálogo, como las noticias, el televisor optimizará los ajustes automáticamente. ¿No quieres usar la IA? También puedes seleccionar estilos de sonido preestablecidos manualmente o personalizar los ajustes por tu cuenta.

      El entretenimiento que te encanta, con un poco de ayuda de Google

      El entretenimiento que te encanta, con un poco de ayuda de Google

      ¿Qué quieres ver? Google TV reúne películas, programas y mucho más, de todas tus aplicaciones y suscripciones, y los organiza solo para ti. Recibirás sugerencias en función de lo que te guste e incluso puedes utilizar la aplicación Google TV en el teléfono para seleccionar tu lista sobre la marcha.

      Solución total para juegos. Experiencia emocionante para todos los jugadores

      Solución total para juegos. Experiencia emocionante para todos los jugadores

      HDMI 2.1, una frecuencia de actualización nativa de 120 Hz y un tiempo de latencia ultrabajo. Ya sea con juegos indies o títulos AAA, este televisor Ambilight te ofrece las especificaciones que necesitas para jugar como quieras. Para disfrutar de un mayor control, Game Bar 2.0 te permite personalizar tu forma de jugar y conectar un mando Bluetooth para jugar en la nube. Los jugadores de PC también pueden disfrutar de VRR de 144 Hz a través de HDMI.

      Conéctate a redes domésticas inteligentes, asistentes de voz y mucho más

      Conéctate a redes domésticas inteligentes, asistentes de voz y mucho más

      La compatibilidad perfecta con Matter te permite integrar fácilmente este televisor Ambilight 4K en tu red doméstica inteligente existente. También puedes usar el mando a distancia para controlar el receptor por satélite o por cable, o activar el Asistente de Google. Además, el televisor es compatible con los dispositivos compatibles con Alexa y Apple AirPlay.

      Diseño sostenible. Embalaje responsable

      La pantalla elegante sin biseles se ve genial en cualquier habitación, y Ambilight crea una iluminación ambiental impresionante cuando la pantalla está apagada. El estilizado mando a distancia de metal del televisor se recarga de forma inalámbrica y tiene retroiluminación activada por movimiento, Nuestro embalaje utiliza cartón reciclado con certificación FSC y los insertos están impresos en papel reciclado.

      Especificaciones técnicas

      • Ambilight

        Funciones Ambilight
        • Suite Ambilight
        • Modo de juego
        • Modo de música
        • Adaptable al color de la pared
        Versión Ambilight
        3 lados

      • Imagen/Pantalla

        Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
        65  pulgada
        Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
        164  cm
        Pantalla
        OLED 4K Ultra HD
        Resolución de pantalla
        3840 x 2160p
        Frecuencia de actualización nativa
        144  Hz
        Motor de imagen
        P5 con AI Perfect Picture Engine
        Mejora de la imagen
        • Modo automático de película y cineasta
        • Calman
        • Compatible con Calman Autocal y calibración manual
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Modo de cineasta
        • Juego
        • Cine en casa
        • MEMC/FRC integrado
        • Micro Dimming perfecto
        • Monitor
        • Personal
        • Perfect Natural Motion
        Frecuencia de actualización variable
        144 Hz

      • Resolución de entrada de la pantalla

        Resolución-Frecuencia de actualización
        576p - 50 Hz, 645 x 480 - 60 Hz, 720p - 50/6 0Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/ 60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 - 60/120/144 Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

      • Sintonizador/recepción/transmisión

        Televisión digital
        TDT/T2/T2-HD/C/S/S2
        Indicación de la fuerza de la señal
        Teletexto
        Hipertexto de 1000 páginas
        Compatibilidad HEVC

      • Smart TV

        Aplicaciones de Smart TV*
        • Amazon Prime Video
        • Apple TV
        • Disney+
        • Netflix*
        • Aplicación NFT*
        • YouTube
        Sistema operativo
        Google TV™
        Tamaño de la memoria (Flash)*
        32 GB

      • Funciones de Smart TV

        Televisión interactiva
        HbbTV
        Asistente de voz*
        • Mando a distancia con micrófono.
        • Funciona con Alexa
        • Hey Google
        Experiencia de domótica
        • Control4
        • MATERIA
        • Funciona con Apple Home
        Barra de control de juegos
        Gamebar 2.0
        Compatibilidad TTS

      • Aplicaciones multimedia

        Formatos de reproducción de vídeo
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Formatos de reproducción de música
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Formatos de subtítulos compatibles
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Formatos de reproducción de imagen
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Sonido

        Audio
        2.1 canales
        Potencia de salida (RMS)
        Potencia de salida: 70 vatios (RMS)
        Configuración del altavoz
        4 altavoces de rango medio/alto de 10 W, subwoofer de 30 W
        Códec
        • Dolby Atmos
        • Dolby Digital
        • DTS:X
        Mejora del sonido
        • Ecualizador IA
        • Modo AI
        • Modo AVL
        • Diálogo nítido
        • Cuadro de diálogo
        • Dolby Media Intelligence
        • Dolby Atmos
        • Entretenimiento
        • Perfil de escucha
        • Música
        • Modo nocturno
        • Original
        • Personal
        • Música espacial
        Funciones de los auriculares
        Dolby Atmos para auriculares
        Altavoz principal
        Medios de 2 vías + tweeter
        Woofer
        Equilibrio de triple anillo Quad PR

      • Conectividad

        Número de conexiones de HDMI
        4
        Funciones de HDMI
        • 4K
        • Canal de retorno de audio
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Reproducción con una sola pulsación
        • Conexión mediante mando a distancia
        • Control de audio del sistema
        • Modo de espera del sistema
        Número de USB
        2
        Conexión inalámbrica
        • Wi-Fi 802.11ax, 2x2, doble banda
        • Bluetooth 5.2
        • Funciona con Apple AirPlay
        HDCP 2.3
        Sí en todas las conexiones HDMI
        HDMI ARC
        Sí, en la conexión HDMI2
        Funciones HDMI 2.1
        • eARC en HDMI 2
        • Compatible con eARC/VRR/ALLM
        • Frecuencia de datos máxima de 48 Gbps
        EasyLink 2.0
        • Configuración externa mediante la IU del televisor
        • HDMI-CEC para SB/televisor Philips

      • Funciones de vídeo HDMI compatibles

        HDMI 1/2
        • Ancho de banda completo HDMI 2,1 48 Gbps
        • hasta 4K 144 Hz
        Juego
        • AMD FreeSync Premium
        • ALLM
        • Juego Dolby Vision
        • HDMI VRR
        • HGiG
        • Compatible con NVIDIA G-Sync
        HDMI 3/4
        HDMI 2.0
        HDR
        • Dolby Vision
        • HDR10
        • HDR10+ Adaptive
        • HLG

      • Etiqueta energética de la UE

        Números de registro de EPREL
        2294951
        Clase energética para SDR
        F
        Demanda de alimentación en modo de encendido para SDR
        102  kWh/1000 h
        Clase energética para HDR
        G
        Demanda de alimentación en modo de encendido para HDR
        121  kWh/1000 h
        Consumo de energía en modo apagado
        no disponible
        Modo de espera en red
        2.0  W
        Tecnología del panel utilizada
        OLED

      • Potencia

        Red eléctrica
        100 - 240 V de CA, 50/60 Hz
        Consumo en modo de espera
        menos de 0,3 W
        Funciones de ahorro de energía
        • Temporizador de desconexión automática
        • Modo Eco
        • Sensor de luz
        • Silenciamiento de imagen (para radio)

      • Accesorios

        Accesorios incluidos
        • 1 cable USB-C para cargar el mando a distancia
        • Cable de alimentación
        • Mando a distancia con carga inalámbrica
        • Guía de inicio rápido
        • Folleto legal y de seguridad
        • Soporte para la mesa

      • Diseño

        Colores del televisor
        Marco de bisel metálico
        Diseño del soporte
        Soporte central de pastilla de metal cromado satinado

      • Dimensiones

        Distancia entre 2 soportes
        550  mm
        Compatible con el montaje en pared
        300 x 300 mm
        Televisor sin soporte (An. x Al. x Pr.)
        1444 x 831 x 68 mm
        Televisor con soporte (An. x Al. x Pr.)
        1444 x 896 x 280 mm
        Embalaje (An. x Al. x Pr.)
        1660 x 1052 x 170 mm
        Peso del televisor sin soporte
        22,1 kg
        Peso del televisor con soporte
        27,62 kg
        Peso incluido embalaje
        34,62 kg

      • Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.
      • El televisor admite la recepción de TDT para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de TDT no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Contacta con tu operador para saber más.
      • La aplicación Philips TV Remote y las funciones relacionadas varían según el modelo de televisor, el operador y el país, así como el modelo de dispositivo inteligente y el sistema operativo. Para saber más, visita: www.philips.com/TVRemoteapp.
      • La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
      • Se necesita una suscripción a Netflix. Sujeto a los términos detallados en https://www.netflix.com
      • Amazon Prime está disponible en determinados idiomas y países.
      • Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales. Amazon Alexa está disponible en determinados idiomas y países.
      • El botón de servicios OTT multimedia del mando a distancia varía según el país. Consulta el producto real en la caja.
      • El Asistente de Google está disponible en varios idiomas y países específicos para cada tipo de producto.
      • La disponibilidad y la funcionalidad de los servicios de control por voz varían según el país y el idioma.
      • Google TV es el nombre de la experiencia de software de este dispositivo y una marca comercial de Google LLC.
      • Google TV es el nombre de la experiencia de software de este dispositivo y una marca comercial de Google LLC. YouTube, OK Google y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC.
      • La disponibilidad de la aplicación Apple TV y Apple TV+ puede variar según el país o la región; consulta las páginas de asistencia de Google Play y Apple Inc.
      • VRR HDMI de 144 Hz, G-sync y FreeSync están disponibles al jugar en un PC conectado a tu televisor OLED por HDMI
      • Matter/Control4: esta función estará disponible en 2025 mediante una actualización de software.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit e iOS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países y regiones. IOS es una marca comercial o marca comercial registrada de Cisco en EE. UU. y otros países y se utiliza bajo licencia.
