Este sofisticado televisor OLED Ambilight hace que la belleza fluya para cautivarte con su diseño minimalista, sus imágenes realistas y su sorprendente sonido de cine. Además, el resplandor envolvente de Ambilight hace que todo parezca más grande y llamativo.
Realismo increíble, diseño espectacular.
Televisor AMBILIGHT de 164 cm (65")
4K OLED a 144 Hz
P5 con AI Perfect Picture Engine
Dolby Vision y Dolby Atmos
Sumérgete en lo que más te gusta con un televisor Ambilight
Los televisores Ambilight son los únicos modelos con iluminación LED integrada en la parte trasera que reacciona a lo que ves para sumergirte en un halo de luz colorida que lo cambia todo: tu televisor parece más grande y tú disfrutas de mayor inmersión en tus deportes, películas, música y juegos favoritos.
Pantalla OLED brillante. Imágenes realistas con cualquier iluminación
La imagen realista de este brillante televisor OLED siempre tiene un aspecto increíble, incluso si se ve desde un ángulo. Cualquier cambio en la iluminación ambiental de la habitación se compensa automáticamente: independientemente de lo que estés viendo, los negros siempre son negros (no grises) e incluso los detalles más pequeños saltan de las sombras y las zonas luminosas. Admite todos los formatos HDR principales.
Veas lo que veas, la imagen será realista gracias al motor P5 con IA.
El procesador Philips P5 con IA produce una imagen tan realista que parece que podrías zambullirte en ella: un algoritmo de IA de aprendizaje profundo procesa las imágenes como lo haría el cerebro humano para brindarte detalles y contraste realistas, colores vivos y movimientos fluidos veas lo que veas.
Experiencia visual cinematográfica en todo lo que veas y juegues
No te despegarás del asiento. Con Dolby Vision incluido, verás la imagen tal y como la concibió el director: ¡se acabaron las escenas demasiado oscuras para distinguirlas! Desde películas hasta juegos, disfrutarás de hasta el más mínimo detalle.
Tecnología de sonido Surround envolvente
La compatibilidad con Dolby Atmos y DTS:X lleva el sonido de este televisor a otro nivel, sea cual sea la habitación. Los efectos de sonido por encima y a tu alrededor te harán sentir en el centro de la acción en las últimas películas, los últimos juegos o los eventos deportivos más importantes.
Veas lo que veas, el sonido del televisor será perfecto. Motor IntelliSound
Con nuestro motor IntelliSound integrado, el televisor Ambilight puede utilizar la IA para ofrecerte el mejor sonido posible. Tanto si se trata de programas y películas, como de música o contenido con mucho diálogo, como las noticias, el televisor optimizará los ajustes automáticamente. ¿No quieres usar la IA? También puedes seleccionar estilos de sonido preestablecidos manualmente o personalizar los ajustes por tu cuenta.
El entretenimiento que te encanta, con un poco de ayuda de Google
¿Qué quieres ver? Google TV reúne películas, programas y mucho más, de todas tus aplicaciones y suscripciones, y los organiza solo para ti. Recibirás sugerencias en función de lo que te guste e incluso puedes utilizar la aplicación Google TV en el teléfono para seleccionar tu lista sobre la marcha.
Solución total para juegos. Experiencia emocionante para todos los jugadores
HDMI 2.1, una frecuencia de actualización nativa de 120 Hz y un tiempo de latencia ultrabajo. Ya sea con juegos indies o títulos AAA, este televisor Ambilight te ofrece las especificaciones que necesitas para jugar como quieras. Para disfrutar de un mayor control, Game Bar 2.0 te permite personalizar tu forma de jugar y conectar un mando Bluetooth para jugar en la nube. Los jugadores de PC también pueden disfrutar de VRR de 144 Hz a través de HDMI.
Conéctate a redes domésticas inteligentes, asistentes de voz y mucho más
La compatibilidad perfecta con Matter te permite integrar fácilmente este televisor Ambilight 4K en tu red doméstica inteligente existente. También puedes usar el mando a distancia para controlar el receptor por satélite o por cable, o activar el Asistente de Google. Además, el televisor es compatible con los dispositivos compatibles con Alexa y Apple AirPlay.
Diseño sostenible. Embalaje responsable
La pantalla elegante sin biseles se ve genial en cualquier habitación, y Ambilight crea una iluminación ambiental impresionante cuando la pantalla está apagada. El estilizado mando a distancia de metal del televisor se recarga de forma inalámbrica y tiene retroiluminación activada por movimiento, Nuestro embalaje utiliza cartón reciclado con certificación FSC y los insertos están impresos en papel reciclado.
Especificaciones técnicas
Ambilight
Funciones Ambilight
Suite Ambilight
Modo de juego
Modo de música
Adaptable al color de la pared
Versión Ambilight
3 lados
Imagen/Pantalla
Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
65
pulgada
Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
164
cm
Pantalla
OLED 4K Ultra HD
Resolución de pantalla
3840 x 2160p
Frecuencia de actualización nativa
144
Hz
Motor de imagen
P5 con AI Perfect Picture Engine
Mejora de la imagen
Modo automático de película y cineasta
Calman
Compatible con Calman Autocal y calibración manual
Crystal Clear
ECO
Modo de cineasta
Juego
Cine en casa
MEMC/FRC integrado
Micro Dimming perfecto
Monitor
Personal
Perfect Natural Motion
Frecuencia de actualización variable
144 Hz
Resolución de entrada de la pantalla
Resolución-Frecuencia de actualización
576p - 50 Hz, 645 x 480 - 60 Hz, 720p - 50/6 0Hz, 1920 x 1080p - 24/25/30/50/ 60/100/120/144 Hz, 2560 x 1440 - 60/120/144 Hz, 3840 x 2160p - 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz
