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Descatalogado
65PUS6521/12
Televisor LED 4K ultraplano con tecnología Android TV
Una potencia y un tamaño increíbles. La serie Philips 6520 ofrece una visualización de 65" espectacular con 4K Ultra HD para una resolución nítida. Presentado en un elegante soporte arqueado, es un televisor equipado con todo tipo de funciones y fácil de usar.
164 cm (65")
Televisor LED 4K Ultra HD
Quad Core, 16 GB y ampliable
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
El televisor Ultra HD tiene una resolución cuatro veces superior a la de un televisor Full HD convencional. Con más de 8 millones de píxeles y nuestra tecnología de escalado a resolución Ultra, disfrutarás de la mejor calidad de imagen posible. Cuanto mayor sea la calidad del contenido original, mejores serán las imágenes y la resolución que experimentarás. Disfruta de una nitidez superior, una percepción de la profundidad mejorada, mayor contraste, movimientos naturales y fluidos y detalles perfectos.
El nuevo estándar HEVC (H.265) integrado te permite disfrutar de emisión en resolución 4K con alta calidad de imagen.
El procesador Quad Core de Philips se combina con la potencia de Android para hacer posible una emocionante experiencia de juego. Con Android en el televisor, podrás navegar, ejecutar aplicaciones y reproducir vídeos de forma muy rápida, intuitiva y divertida.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
3.7
de 4
52
Reseñas
MiguelCst
02/06/2017
España
Impresionante
La calidad de imagen es impresionante, tanto en definición como en contraste y colores y el movimiento es el mejor que he visto nunca. El sistema ambiligth es otro mundo, después de verlo ya no quieres otra marca. El sistema Android funciona rápido y estable, perfecto. Una compra sin duda 5*
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Esta reseña se realizó para 6000 series 65PUS6521 Televisor 4K ultraplano con tecnología Android TV™
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Midnitewolf
16/11/2017
United Kingdom
A truly amazing tv!
I have been saving up for years to get a good tv! But what I got, was an amazing tv for the price of a good tv. The android runs seamlessly. It has plenty of built-in memory. The ambilight is amazing in so many different ways! From disco, to tv shows. It can be beautiful. It can be exhilarating! Beautiful colours shown on screen with real depth. I cannot fault this. It can be a huge android tablet (not touch screen of course) with your favourite Android apps. It can be a high quality tv. It can be a party peace. I am over the moon with this purchase.
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Esta reseña se realizó para 6000 series 65PUS6521 4K Ultra Slim TV powered by Android TV™
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Bill3663
27/12/2016
United Kingdom
Comprador verificado
Ambilite for me.
Changing my panel every couple of years hopefully puts me in the front line of tech; hopefully. Keeping with the same size as my previously panel minus the curved screen and having had Philips for quite a few years before I am now enjoying the 6521 model very much, having 'put it through its paces' now and become familiar with the device. Certainly pleased to have the Ambilite facility back.
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Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Las ofertas de aplicaciones de Android varían en función del país. Para obtener más detalles visita tu tienda local de Google Play.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
Las ofertas de juegos en la nube dependen de proveedores de juego.
El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
(Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.
Google Cast está disponible solo en dispositivos y aplicaciones Google Cast Ready. Para obtener más información, visita la página de productos de Google Cast.
La aplicación TV Remote de Philips y las funciones relacionadas varían según el modelo de televisor, el operador y el país, así como el modelo de dispositivo inteligente y el sistema operativo. Para obtener más detalles, visita: www.philips.com/TVRemoteapp.
Las aplicaciones de Smart TV varían según el modelo de televisor y el país. Para obtener más información, visita: www.philips.com/smarttv.
La grabación USB solo está disponible para canales digitales, las grabaciones pueden estar limitadas por la protección contra copias de las emisoras (CI+). Se pueden aplicar restricciones por país y canal.