AC2220/10
Nuestro purificador más silencioso. Aire limpio sin ruido.
Disfruta de aire limpio y seguro en casa con nuestro purificador de aire compacto. Elimina el 99,97 % de los alérgenos y contaminantes en cuestión de minutos, con un consumo de energía y un ruido mínimo. Gracias a su diseño elegante y sus controles inteligentes, se integra a la perfección con tu hogar y tu estilo de vida.Más información
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto.
Purificador de aire inteligente
Con una potente filtración de 420 m3/h (CADR) (1), purifica fácilmente espacios de hasta 109 m2 y limpia una habitación de 20 m2 en menos de 7 minutos (2).
Disfruta de nuestro purificador más silencioso, con tecnología SilentWings. Inspirado en el silencioso vuelo de los búhos, nuestro diseño de aspa de ventilador garantiza una purificación silenciosa de hasta 13 dB(A).
El filtrado de 3 capas compuesto de prefiltro, HEPA NanoProtect y carbón activo captura el 99,97 % de las partículas de hasta 0,003 micras (4), más pequeñas que el virus más pequeño conocido.
Los filtros originales garantizan un rendimiento óptimo hasta 3 años (5), lo que reduce las complicaciones y los costes. El purificador calcula la vida útil del filtro y te avisa cuando hay que sustituirlo.
Selecciona el programa de rutina para dormir de los niños para limpiar a fondo el aire antes de que se vayan a la cama. A continuación, el dispositivo cambia al modo de suspensión silenciosa, mientras que una suave luz nocturna permanece encendida. Así, los más pequeños se sienten seguros en la oscuridad, y los padres descansan tranquilos toda la noche.
Protección durante todo el día para las personas alérgicas. Elimina el 99,99 % de los alérgenos de los ácaros del polvo, el polen, las mascotas y las esporas de moho (6), desencadenantes conocidos de los síntomas de alergia o fiebre del heno (7). Apto para personas alérgicas y certificado por la ECARF.
Elimina el 99,9 % de los virus y bacterias presentes en el aire. Probado de forma independiente para eliminar el virus de la gripe H1N1 (8) y las bacterias Staphylococcus (9).
La capa de carbón activo captura los olores y elimina >95 % de los contaminantes gaseosos que dañan el aire interior (10): NO2 de la industria y la contaminación del tráfico, tolueno o COV de la pintura, los detergentes y los muebles de la casa. Seguro y eficaz: no emite iones, sustancias químicas ni ozono.
Disfruta de un aire más limpio y ahorra en la factura de la luz. A máxima potencia, el purificador de aire solo consume 28 W, menos energía que una bombilla tradicional.
La tecnología AeraSense analiza el aire 1000 veces por segundo para detectar contaminantes y gases. Informa de la calidad del aire en tiempo real en la pantalla del producto o en la aplicación. En el modo automático, el dispositivo elige de forma inteligente la velocidad adecuada para responder a cada situación.
Empareja el purificador de aire con la aplicación Air+ para controlar la calidad del aire en interiores y exteriores, el mando a distancia y los comandos de voz a través de Google y Alexa. En la aplicación, selecciona el modo Auto+ para que la tecnología de IA se adapte a tu rutina y minimice el ruido y el consumo de energía.
Elige el modo Hora de despertarse con aire fresco para aumentar lentamente la velocidad de purificación antes de la hora programada para despertarte. Por la noche, el modo Hora de acostarse con aire fresco limpia tu habitación a fondo antes de irte a la cama y te da la bienvenida con una acogedora y cálida luz nocturna.
