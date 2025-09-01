Nuestro purificador más silencioso. Aire limpio sin ruido.

Disfruta de aire limpio y seguro en casa con nuestro purificador de aire compacto. Elimina el 99,97 % de los alérgenos y contaminantes en cuestión de minutos, con un consumo de energía y un ruido mínimo. Gracias a su diseño elegante y sus controles inteligentes, se integra a la perfección con tu hogar y tu estilo de vida.