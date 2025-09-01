Buscar términos

      PureProtect Quiet serie 2200 Purificador de aire inteligente

      AC2220/10

      Nuestro purificador más silencioso. Aire limpio sin ruido.

      Disfruta de aire limpio y seguro en casa con nuestro purificador de aire compacto. Elimina el 99,97 % de los alérgenos y contaminantes en cuestión de minutos, con un consumo de energía y un ruido mínimo. Gracias a su diseño elegante y sus controles inteligentes, se integra a la perfección con tu hogar y tu estilo de vida.

      Nuestro purificador más silencioso. Aire limpio sin ruido.

      Captura de forma eficaz alérgenos y contaminantes.

      • Purifica habitaciones de hasta 109 m²
      • Nuestro purificador más silencioso
      • Vida útil del filtro de 3 años
      • Tasa purificación aire (CADR) 420 m3/h
      • Filtro HEPA y de carbón activo
      Limpia completamente habitaciones grandes de hasta 109 m2

      Limpia completamente habitaciones grandes de hasta 109 m2

      Con una potente filtración de 420 m3/h (CADR) (1), purifica fácilmente espacios de hasta 109 m2 y limpia una habitación de 20 m2 en menos de 7 minutos (2).

      Nuestro purificador de aire más silencioso, con un diseño especial para reducir el ruido

      Nuestro purificador de aire más silencioso, con un diseño especial para reducir el ruido

      Disfruta de nuestro purificador más silencioso, con tecnología SilentWings. Inspirado en el silencioso vuelo de los búhos, nuestro diseño de aspa de ventilador garantiza una purificación silenciosa de hasta 13 dB(A).

      El filtro HEPA de 3 capas atrapa el 99,97 % de las partículas ultrafinas

      El filtro HEPA de 3 capas atrapa el 99,97 % de las partículas ultrafinas

      El filtrado de 3 capas compuesto de prefiltro, HEPA NanoProtect y carbón activo captura el 99,97 % de las partículas de hasta 0,003 micras (4), más pequeñas que el virus más pequeño conocido.

      Filtro de larga duración de 3 años

      Filtro de larga duración de 3 años

      Los filtros originales garantizan un rendimiento óptimo hasta 3 años (5), lo que reduce las complicaciones y los costes. El purificador calcula la vida útil del filtro y te avisa cuando hay que sustituirlo.

      Crea una habitación tranquila y limpia para los niños con una luz nocturna

      Crea una habitación tranquila y limpia para los niños con una luz nocturna

      Selecciona el programa de rutina para dormir de los niños para limpiar a fondo el aire antes de que se vayan a la cama. A continuación, el dispositivo cambia al modo de suspensión silenciosa, mientras que una suave luz nocturna permanece encendida. Así, los más pequeños se sienten seguros en la oscuridad, y los padres descansan tranquilos toda la noche.

      Atrapa el 99,99 % de alérgenos del polvo, el polen o las mascotas

      Atrapa el 99,99 % de alérgenos del polvo, el polen o las mascotas

      Protección durante todo el día para las personas alérgicas. Elimina el 99,99 % de los alérgenos de los ácaros del polvo, el polen, las mascotas y las esporas de moho (6), desencadenantes conocidos de los síntomas de alergia o fiebre del heno (7). Apto para personas alérgicas y certificado por la ECARF.

      Reduce eficazmente los virus y las bacterias del aire

      Reduce eficazmente los virus y las bacterias del aire

      Elimina el 99,9 % de los virus y bacterias presentes en el aire. Probado de forma independiente para eliminar el virus de la gripe H1N1 (8) y las bacterias Staphylococcus (9).

      Atrapa olores y contaminantes gaseosos

      Atrapa olores y contaminantes gaseosos

      La capa de carbón activo captura los olores y elimina >95 % de los contaminantes gaseosos que dañan el aire interior (10): NO2 de la industria y la contaminación del tráfico, tolueno o COV de la pintura, los detergentes y los muebles de la casa. Seguro y eficaz: no emite iones, sustancias químicas ni ozono.

      Consume menos energía que una bombilla

      Consume menos energía que una bombilla

      Disfruta de un aire más limpio y ahorra en la factura de la luz. A máxima potencia, el purificador de aire solo consume 28 W, menos energía que una bombilla tradicional.

      Detecta y se adapta de forma inteligente a la calidad del aire interior

      Detecta y se adapta de forma inteligente a la calidad del aire interior

      La tecnología AeraSense analiza el aire 1000 veces por segundo para detectar contaminantes y gases. Informa de la calidad del aire en tiempo real en la pantalla del producto o en la aplicación. En el modo automático, el dispositivo elige de forma inteligente la velocidad adecuada para responder a cada situación.

      Controla tu purificador con la aplicación Philips Air+ desde cualquier lugar

      Controla tu purificador con la aplicación Philips Air+ desde cualquier lugar

      Empareja el purificador de aire con la aplicación Air+ para controlar la calidad del aire en interiores y exteriores, el mando a distancia y los comandos de voz a través de Google y Alexa. En la aplicación, selecciona el modo Auto+ para que la tecnología de IA se adapte a tu rutina y minimice el ruido y el consumo de energía.

      Acuéstate y levántate con aire fresco y limpio

      Acuéstate y levántate con aire fresco y limpio

      Elige el modo Hora de despertarse con aire fresco para aumentar lentamente la velocidad de purificación antes de la hora programada para despertarte. Por la noche, el modo Hora de acostarse con aire fresco limpia tu habitación a fondo antes de irte a la cama y te da la bienvenida con una acogedora y cálida luz nocturna.

      Especificaciones técnicas

      • Especificación general

        Color
        Blanco ártico
        Conectividad a Internet
        Sí (app Air+)
        Control de voz
        Sí (Alexa y Google Home)

      • Especificaciones técnicas

        Máxima potencia
        28 W
        Sensor de calidad del aire
        PM 2,5
        Mín. nivel de sonido
        13 dB
        Máx. nivel de sonido
        45 dB

      • Rendimiento

        CADR (tasa de suministro de aire limpio) (partículas, GB/T)
        420 m3/h
        Capas del filtro
        HEPA, carbón activo, prefiltro
        Filtración de partículas
        99,97 % a 0,003 micras
        Tamaño máximo de la sala
        109 m²

      • Facilidad de uso

        Longitud del cable
        1,5 m
        Programar
        Sí (en la aplicación)
        Modo automático
        Modo Sueño
        Posiciones de velocidad
        Sí (5 niveles)
        Atenuación automática de la pantalla
        Luz ambiental nocturna
        Información de la calidad del aire
        Anillo de color, numérico
        Cambio de filtro recomendado
        3 años

      • Medidas de seguridad

        Bloqueo infantil

      • Eficiencia energética

        Voltaje
        100-240 V

      • Mantenimiento

        Servicio
        2 años de garantía mundial

      • Compatibilidad

        Accesorios incluidos 1
        FY2200/30

      • Peso y dimensiones

        Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.)
        48,6 x 28,0 x 28,0 cm
        Peso del producto
        4,1 kg
        Dimensiones del embalaje (largo × ancho × alto)
        54,0 x 34,8 x 34,8 cm
        Peso con el embalaje
        5,72 kg

      • (1) CADR probado por un laboratorio independiente certificado, de acuerdo con el estándar GB/T18801-2022
      • (2) Calculado según el estándar NRCC-54013
      • (3) Presión sonora, IEC 60704, a 1,5 m.
      • (4) Del aire que pasa a través del filtro, probado según DIN71460 con aerosol de NaCl 0,003 um y 0,3 um, instituto iUTA
      • (5) Cálculo promedio. La vida útil del filtro depende de la calidad del aire y del uso.
      • (6) Desde el aire que pasa a través del filtro, probado con ácaros de polvo doméstico, polen de abedul y pelo de gato según SOP 350.003 del instituto OFI austriaco.
      • (7) Rinitis alérgica y su impacto en el asma (ARIA) 2008, escrito por J. Bousquet y aproximadamente otros 50 líderes de opinión, Allergy 2008: 63 (Supl. 86): 8–160.
      • (8) Prueba de tasa de reducción microbiana realizada por un laboratorio externo, con gripe (H1N1) en una cámara de prueba de 30 m³, utilizando el modo Turbo durante 1 hora.
      • (9) Probado según GB21551.3-2010 con Staphylococcus Albus, cámara de 30 m³, 1 hora, modo Turbo, laboratorio externo.
      • (10) Prueba externa de laboratorio según GB/T 18801-2022 con TVOC, tolueno y NO2: sala de 30 m³, en modo Turbo durante 1 hora.

