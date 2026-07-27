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Productos reacondicionados
AC3220/10R1
Este producto es reacondicionado y ha sido probado por nuestro equipo. Más información
Purifica habitaciones de hasta 135 m2
Tasa purificación aire (CADR) 520 m3/h
Filtro HEPA y de carbón activo
Purificación un 50 % más silenciosa
Menor tamaño, mayor velocidad de limpieza (1), gracias a su innovador diseño de doble ventilador. Con una potente filtración de 520 m³/h (CADR), puede gestionar fácilmente grandes espacios de hasta 135 m² (2) y limpiar una habitación de 20 m² en menos de 6 minutos (3).
El filtrado de 3 capas compuesto de prefiltro, HEPA NanoProtect y carbón activo captura el 99,97 % de las partículas de hasta 0,003 micras (4), más pequeñas que el virus más pequeño conocido.
Disfruta de un 50 % menos de ruido gracias a la tecnología SilentWings (1). Inspirado en el silencioso vuelo de los búhos, el diseño de las aspas de nuestro ventilador garantiza una purificación silenciosa de hasta 15 dB(A). Incluso a máxima velocidad, es más silencioso que una conversación normal. (5)
(1) En comparación con el modelo anterior Philips AC3033 (CADR y ruido)
(2) El CADR se ha probado de acuerdo con la norma GB/T18801-2022. El área de purificación adecuada se ha calculado según el estándar NRCC-54013.
(3) Cálculo: sala de 48 m³, CADR de 520 m³/h.
(4) Del aire que pasa a través del filtro, probado según DIN71460 con aerosol de NaCl 0,003 um y 0,3 um, iUTA.
(5) Presión sonora, IEC 60704, a 1,5 m. Conversación normal: 60 dB.
(6) Desde el aire que pasa a través del filtro, probado con ácaros de polvo doméstico, polen de abedul y pelo de gato según SOP 350.003 del instituto OFI austriaco.
(7) Rinitis alérgica y su impacto en el asma (ARIA) 2008, escrito por J. Bousquet y aproximadamente otros 50 líderes de opinión, Allergy 2008: 63 (Supl. 86): 8–160.
(8) Prueba de tasa de reducción microbiana realizada por Airmid Healthgroup Ltd., con gripe (H1N1) en una cámara de prueba de 28,5 m³, utilizando el modo Turbo durante 30-40 minutos.
(9) Probado según GB21551.3-2010 con Staphylococcus Albus, cámara de 30 m³, 1 hora, modo Turbo, laboratorio externo.
(10) Prueba de tasa de reducción microbiana realizada por Antimikrop, con SARS-CoV-2 en una cámara de prueba de 30 m³, utilizando el modo Turbo durante 1 hora.
(11) Prueba externa de laboratorio según GB/T 18801-2022 con TVOC, tolueno y NO2: sala de 30 m³, en modo Turbo durante 1 hora.
(12) La vida útil del filtro depende de la calidad del aire y del uso.