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  • Gran poder purificador. Increíblemente silencioso.
  • Gran poder purificador. Increíblemente silencioso.
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Productos reacondicionados

PureProtect serie 3200Purificador de aire inteligente

AC3220/10R1

Gran poder purificador. Increíblemente silencioso.
Disfruta de aire limpio y seguro en casa, ahora un 50 % más silencioso. Nuestro diseño de doble ventilador ofrece más potencia en un formato compacto, para purificar incluso grandes espacios en cuestión de minutos. Gracias a su diseño elegante, su bajo consumo energético y su control inteligente mediante aplicación, se adapta perfectamente a tu hogar.
Ver todos los beneficios

Este producto es reacondicionado y ha sido probado por nuestro equipo. Más información

Captura de forma eficaz alérgenos y contaminantes

Gran poder purificador. Increíblemente silencioso.

  • Purifica habitaciones de hasta 135 m2

  • Tasa purificación aire (CADR) 520 m3/h

  • Filtro HEPA y de carbón activo

  • Purificación un 50 % más silenciosa

Una potencia impresionante en un tamaño más reducido

Una potencia impresionante en un tamaño más reducido

Menor tamaño, mayor velocidad de limpieza (1), gracias a su innovador diseño de doble ventilador. Con una potente filtración de 520 m³/h (CADR), puede gestionar fácilmente grandes espacios de hasta 135 m² (2) y limpiar una habitación de 20 m² en menos de 6 minutos (3).

El filtrado de 3 capas HEPA atrapa el 99,97 % de las partículas más pequeñas

El filtrado de 3 capas HEPA atrapa el 99,97 % de las partículas más pequeñas

El filtrado de 3 capas compuesto de prefiltro, HEPA NanoProtect y carbón activo captura el 99,97 % de las partículas de hasta 0,003 micras (4), más pequeñas que el virus más pequeño conocido.

Silencioso, incluso a máxima potencia

Silencioso, incluso a máxima potencia

Disfruta de un 50 % menos de ruido gracias a la tecnología SilentWings (1). Inspirado en el silencioso vuelo de los búhos, el diseño de las aspas de nuestro ventilador garantiza una purificación silenciosa de hasta 15 dB(A). Incluso a máxima velocidad, es más silencioso que una conversación normal. (5)

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. (1) En comparación con el modelo anterior Philips AC3033 (CADR y ruido)

  2. (2) El CADR se ha probado de acuerdo con la norma GB/T18801-2022. El área de purificación adecuada se ha calculado según el estándar NRCC-54013.

  3. (3) Cálculo: sala de 48 m³, CADR de 520 m³/h.

  4. (4) Del aire que pasa a través del filtro, probado según DIN71460 con aerosol de NaCl 0,003 um y 0,3 um, iUTA.

  5. (5) Presión sonora, IEC 60704, a 1,5 m. Conversación normal: 60 dB.

  6. (6) Desde el aire que pasa a través del filtro, probado con ácaros de polvo doméstico, polen de abedul y pelo de gato según SOP 350.003 del instituto OFI austriaco.

  7. (7) Rinitis alérgica y su impacto en el asma (ARIA) 2008, escrito por J. Bousquet y aproximadamente otros 50 líderes de opinión, Allergy 2008: 63 (Supl. 86): 8–160.

  8. (8) Prueba de tasa de reducción microbiana realizada por Airmid Healthgroup Ltd., con gripe (H1N1) en una cámara de prueba de 28,5 m³, utilizando el modo Turbo durante 30-40 minutos.

  9. (9) Probado según GB21551.3-2010 con Staphylococcus Albus, cámara de 30 m³, 1 hora, modo Turbo, laboratorio externo.

  10. (10) Prueba de tasa de reducción microbiana realizada por Antimikrop, con SARS-CoV-2 en una cámara de prueba de 30 m³, utilizando el modo Turbo durante 1 hora.

  11. (11) Prueba externa de laboratorio según GB/T 18801-2022 con TVOC, tolueno y NO2: sala de 30 m³, en modo Turbo durante 1 hora.

  12. (12) La vida útil del filtro depende de la calidad del aire y del uso.