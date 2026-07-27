Silencioso, incluso a máxima potencia

Disfruta de un 50 % menos de ruido gracias a la tecnología SilentWings (1). Inspirado en el silencioso vuelo de los búhos, el diseño de las aspas de nuestro ventilador garantiza una purificación silenciosa de hasta 15 dB(A). Incluso a máxima velocidad, es más silencioso que una conversación normal. (5)