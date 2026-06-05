ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

PureProtect serie 3200 Purificador de aire inteligente

Asistencia

PureProtect serie 3200Purificador de aire inteligente

AC3220/10R1

PureProtect serie 3200 Purificador de aire inteligente

Go to shop

Inicia sesión o crea una cuenta

Registra tu producto

Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.

Registrarme

Manuales y documentación

EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)

  • PDF archivo, 287.2 kB
  • 5 June 2026

AC3210/12 user manual AC3220/12 user manual AC3221/13 user manual

  • PDF archivo, 8.5 MB
  • 13 March 2026

Piezas y accesorios

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.