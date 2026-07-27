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Descatalogado
AE1120/00
Sintonización analógica FM/OM
Puerto micro USB para carga
Linterna
Con autoalimentación/funciona con pilas
Utiliza tu propia energía con la innovadora fuente de energía cinética de este dispositivo, una alternativa respetuosa con el medio ambiente a los dispositivos que funcionan con pilas. Proporciona energía para la radio, la linterna o para cargar un teléfono u otro dispositivo; una forma sencilla de disponer siempre de energía.
No te quedes a oscuras. Con su linterna integrada, el dispositivo te permite mantener el ritmo incluso después de que se ponga el sol. Este dispositivo acaba con los riesgos al realizar actividades nocturnas y puede ser el último recurso cuando hay un corte del suministro eléctrico. La generación de energía cinética permite cargar el dispositivo automáticamente y evita que tengas que preocuparte si se agotan las pilas.
Estar a salvo supone muchas veces estar localizado. La sirena integrada del dispositivo atrae la atención, por lo que la ayuda siempre estará cerca. Con energía cinética para evitar problemas inesperados con las pilas, la sirena es un añadido que se ha diseñado para aportarte tranquilidad y convertir tu seguridad en una prioridad.
Opiniones