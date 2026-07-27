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Descatalogado

Radio portátil

AE1120/00

La compañera perfecta para actividades al aire libre
La radio portátil AE1120/00 de Philips se ha diseñado para exteriores. Gracias a la energía cinética, se elimina la necesidad de pilas. Además, dispone de sirena integrada para atraer la atención y cargador USB para mantener los dispositivos cargados y conectados.
Ver todos los beneficios

con esta radio portátil

La compañera perfecta para actividades al aire libre

  • Sintonización analógica FM/OM

  • Puerto micro USB para carga

  • Linterna

  • Con autoalimentación/funciona con pilas

Generación de energía cinética para cargarla sin esfuerzo

Generación de energía cinética para cargarla sin esfuerzo

Utiliza tu propia energía con la innovadora fuente de energía cinética de este dispositivo, una alternativa respetuosa con el medio ambiente a los dispositivos que funcionan con pilas. Proporciona energía para la radio, la linterna o para cargar un teléfono u otro dispositivo; una forma sencilla de disponer siempre de energía.

Linterna integrada para iluminar las actividades nocturnas

Linterna integrada para iluminar las actividades nocturnas

No te quedes a oscuras. Con su linterna integrada, el dispositivo te permite mantener el ritmo incluso después de que se ponga el sol. Este dispositivo acaba con los riesgos al realizar actividades nocturnas y puede ser el último recurso cuando hay un corte del suministro eléctrico. La generación de energía cinética permite cargar el dispositivo automáticamente y evita que tengas que preocuparte si se agotan las pilas.

Sirena integrada para mantenerte a salvo

Sirena integrada para mantenerte a salvo

Estar a salvo supone muchas veces estar localizado. La sirena integrada del dispositivo atrae la atención, por lo que la ayuda siempre estará cerca. Con energía cinética para evitar problemas inesperados con las pilas, la sirena es un añadido que se ha diseñado para aportarte tranquilidad y convertir tu seguridad en una prioridad.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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