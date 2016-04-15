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Política de devolución de 30 días
Descatalogado
Tamaño bolsillo
Con esta radio OM/FM de tamaño bolsillo de Philips disfrutarás de un sonido claro y de gran calidad en cualquier lugar.
Sintonización analógica FM/OM
Altavoz integrado
Conexión para auriculares
Funciona con pilas
Sintonizador estéreo FM/OM (AM)
0
La excelente calidad de sonido del altavoz te permitirá disfrutar aún más de la radio.
4.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
francisco88ratt
15/04/2016
España
sencilla y facil de usar
cumple con mis expectativas de uso buen rendimiento, facil de usar y buen diseño
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AE1500 Radio portátil
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