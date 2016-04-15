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Descatalogado

Radio portátil

AE1500/00

4

| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

Tamaño bolsillo

Con esta radio OM/FM de tamaño bolsillo de Philips disfrutarás de un sonido claro y de gran calidad en cualquier lugar.

Ver todos los beneficios

Tamaño bolsillo

  • Sintonización analógica FM/OM

  • Altavoz integrado

  • Conexión para auriculares

  • Funciona con pilas

Sintonizador FM/OM para disfrutar de la radio

Sintonizador FM/OM para disfrutar de la radio

Sintonizador estéreo FM/OM (AM)

Un único control para ajustar el volumen, y apagar y encender el dispositivo

0

Altavoz integrado para disfrutar de la radio a todo volumen con una calidad de sonido excepcional

Altavoz integrado para disfrutar de la radio a todo volumen con una calidad de sonido excepcional

La excelente calidad de sonido del altavoz te permitirá disfrutar aún más de la radio.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

5
3
2
1

15/04/2016

España

España

sencilla y facil de usar

cumple con mis expectativas de uso buen rendimiento, facil de usar y buen diseño

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AE1500 Radio portátil

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AE1500 Radio portátil

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