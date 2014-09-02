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Descatalogado
AE2330/00
Cantando bajo la ducha
Disfruta de la música en la ducha con esta radio para baño AE2330/00 de Philips. Su diseño a prueba de salpicaduras permite un uso completo en el baño. Incluye una banda desmontable que permite colgarla en la ducha rápida y fácilmente.
Sintonización digital, FM/OM
A prueba de salpicaduras
Reloj
Funciona con pilas
El tiempo de reproducción de la radio se puede controlar fácilmente estableciendo el número de minutos deseado en el temporizador digital. La radio iniciará automáticamente una cuenta atrás y se apagará al final de la sesión.
El diseño especial de la radio se adapta a la curva natural de la mano y su textura mate por ambos lados garantiza un agarre sencillo con las manos mojadas. La parte inferior de la radio es de goma, lo que permite pulsar los botones fácilmente sin que se deslice.
Este reloj de Philips funciona con dos pilas AA para obtener la mayor portabilidad y el mejor posicionamiento.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
3.7
de 4
50
Reseñas
oscarpardos
02/09/2014
España
Sencillo y puedes llevarlo a cualquier parte.
Muy sencillo de configurar, guarda 20 emisoras, todo automático y rápido, volumen muy sensible y gran recorrido, se escucha perfectamente.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AE2330 Radio para baño
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AE2330 Radio para baño
Doms
14/12/2012
United Kingdom
Philips Bathroom radio AE2330
Perfect bathroom radio,ease of use,reception excellent,absolutely no faults,perfect product.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AE2330 Bathroom radio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AE2330 Bathroom radio
Jon3717
25/07/2012
United Kingdom
Just the job !
A beautifully designed product, good build quality with excellent clear sound. Can be heard over the sound of the shower which is key for a product such as this. Nice compact size so fairly unobtrusive and takes us very little space in the bathroom window where it resides. The only minus for me is that when the radio is on the clock is not displayed, the frequency of the radio is instead. Overall an excellent product I would recommend to others.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AE2330 Bathroom radio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AE2330 Bathroom radio