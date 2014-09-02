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Descatalogado

Radio para baño

AE2330/00

3.7

| (50) Reseñas

Cantando bajo la ducha

Disfruta de la música en la ducha con esta radio para baño AE2330/00 de Philips. Su diseño a prueba de salpicaduras permite un uso completo en el baño. Incluye una banda desmontable que permite colgarla en la ducha rápida y fácilmente.

Ver todos los beneficios

con esta radio para baño

Cantando bajo la ducha

  • Sintonización digital, FM/OM

  • A prueba de salpicaduras

  • Reloj

  • Funciona con pilas

El temporizador ajustable apaga la radio a la hora preestablecida

El tiempo de reproducción de la radio se puede controlar fácilmente estableciendo el número de minutos deseado en el temporizador digital. La radio iniciará automáticamente una cuenta atrás y se apagará al final de la sesión.

Diseño antideslizante y fácil agarre

El diseño especial de la radio se adapta a la curva natural de la mano y su textura mate por ambos lados garantiza un agarre sencillo con las manos mojadas. La parte inferior de la radio es de goma, lo que permite pulsar los botones fácilmente sin que se deslice.

Funcionamiento a pilas para un uso portátil

Este reloj de Philips funciona con dos pilas AA para obtener la mayor portabilidad y el mejor posicionamiento.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.7

de 4

50

Reseñas

2

02/09/2014

España

España

Sencillo y puedes llevarlo a cualquier parte.

Muy sencillo de configurar, guarda 20 emisoras, todo automático y rápido, volumen muy sensible y gran recorrido, se escucha perfectamente.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AE2330 Radio para baño

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AE2330 Radio para baño

14/12/2012

United Kingdom

United Kingdom

Philips Bathroom radio AE2330

Perfect bathroom radio,ease of use,reception excellent,absolutely no faults,perfect product.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AE2330 Bathroom radio

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Esta reseña se realizó para AE2330 Bathroom radio

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Just the job !

A beautifully designed product, good build quality with excellent clear sound. Can be heard over the sound of the shower which is key for a product such as this. Nice compact size so fairly unobtrusive and takes us very little space in the bathroom window where it resides. The only minus for me is that when the radio is on the clock is not displayed, the frequency of the radio is instead. Overall an excellent product I would recommend to others.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AE2330 Bathroom radio

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