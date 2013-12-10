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Descatalogado

Radio para baño

AE3300/00

4

| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

Cantando bajo la ducha

Disfruta de la música en la ducha con esta radio para baño de Philips. Su diseño a prueba de salpicaduras permite un uso completo en el baño. Incluye una banda desmontable que permite colgarla en la ducha rápida y fácilmente.

Ver todos los beneficios

Cantando bajo la ducha

Funcionamiento a pilas para un uso portátil

Este reloj de Philips funciona con dos pilas AA para obtener la mayor portabilidad y el mejor posicionamiento.

El temporizador ajustable apaga la radio a la hora preestablecida

El tiempo de reproducción de la radio se puede controlar fácilmente estableciendo el número de minutos deseado en el temporizador digital. La radio iniciará automáticamente una cuenta atrás y se apagará al final de la sesión.

Función de reloj integrado

El reloj integrado mantiene la hora con precisión. Cuando la radio se apaga, el reloj se muestra para mayor comodidad.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

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Reseña

100%

ha recomendado este producto

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10/12/2013

España

España

Cantar bajo la ducha

Es un producto muy útil en el día a día, ya que a quién no le gusta escuchar la radio mientras se ducha o se baña? y además, conocer la hora para llegar siempre a tiempo!! Producto muy fácil de usar y tiene memoria para 10 sintonías.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AE3300 Radio para baño

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AE3300 Radio para baño

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