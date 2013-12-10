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Descatalogado
Cantando bajo la ducha
Disfruta de la música en la ducha con esta radio para baño de Philips. Su diseño a prueba de salpicaduras permite un uso completo en el baño. Incluye una banda desmontable que permite colgarla en la ducha rápida y fácilmente.
Este reloj de Philips funciona con dos pilas AA para obtener la mayor portabilidad y el mejor posicionamiento.
El tiempo de reproducción de la radio se puede controlar fácilmente estableciendo el número de minutos deseado en el temporizador digital. La radio iniciará automáticamente una cuenta atrás y se apagará al final de la sesión.
El reloj integrado mantiene la hora con precisión. Cuando la radio se apaga, el reloj se muestra para mayor comodidad.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
4.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
grumax
10/12/2013
España
Cantar bajo la ducha
Es un producto muy útil en el día a día, ya que a quién no le gusta escuchar la radio mientras se ducha o se baña? y además, conocer la hora para llegar siempre a tiempo!! Producto muy fácil de usar y tiene memoria para 10 sintonías.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AE3300 Radio para baño
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AE3300 Radio para baño