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Descatalogado
AJ1000/12
Despierta con energía con tu radio favorita
Despiértate con tu emisora de radio o tonos de alarma favoritos. Este elegante radio reloj AJ1000/12 de Philips con pantalla acabada en espejo te permite presintonizar dos horas de alarma de forma que tú y tu pareja podéis despertaros a horas diferentes. Despiértate cada día con una sonrisa.
Pantalla acabada en espejo
Sintonización analógica, FM
Alarma dual
Despiértate con el sonido de tu emisora de radio favorita o con un zumbador. Simplemente ajusta la alarma del radio reloj de Philips para despertarte con la emisora de radio que has escuchado por última vez o despiértate con el sonido de un zumbador. Cuando llega la hora de levantarse, el radio reloj de Philips encenderá automáticamente la emisora de radio o hará sonar el zumbador.
Para evitar que te quedes dormido, el radio reloj de Philips dispone de una función de alarma diferida. Si la alarma suena y quieres seguir durmiendo un poco más, simplemente pulsa el botón de repetición de alarma una vez y vuélvete a dormir. En nueve minutos la alarma volverá a sonar. Puedes continuar pulsando el botón de repetición de alarma cada nueve minutos hasta que apagues del todo la alarma.
Empieza bien el día despertándote suavemente con una alarma que aumenta de volumen de forma gradual. Los sonidos de alarma habituales con volumen preestablecido a menudo son demasiado bajos para despertarte o tan altos que resultan molestos y te despiertan bruscamente con un sobresalto. Elige despertarte con tu música preferida, con una emisora de radio o con un zumbador. El volumen de la alarma aumenta gradualmente desde un suave nivel bajo hasta uno razonablemente alto para despertarte con suavidad.
3.0
de 4
76
Reseñas
vargarv
07/02/2014
España
Estupendo reloj despertador
Es un buen despertador. Muy facil de usar, con posibilidad de tener dos horas diferentes de funcionamiento. La luz es de intensidad variable. Un diseñio minimalista espectacular.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ1000 Radio reloj
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ1000 Radio reloj
suiza
03/12/2010
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ1000 Radio reloj
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ1000 Radio reloj
JonnyK
22/07/2012
United Kingdom
Stylish, functional and simple to use.
I was originally drawn to this product due to it's stylish design and appearance. It is reasonably priced, easy to set up and use and the radio has excellent reception.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ1000 Clock Radio
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Esta reseña se realizó para AJ1000 Clock Radio