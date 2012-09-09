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Descatalogado
AJ1003/12
Despierta con energía
Es el complemento perfecto para poner junto a la cama, gracias a su elegante pantalla espejo y su práctica carcasa de aluminio. Para disfrutar plenamente de la música, también incluye una radio FM integrada que funciona como despertador y un práctico cable que te permitirá conectar tu sistema de música portátil.
Pantalla acabada en espejo
Sintonización digital, FM
Alarma dual
Hora y alarma de reserva
Despiértate con el sonido de tu emisora de radio favorita o con un zumbador. Simplemente ajusta la alarma del radio reloj de Philips para despertarte con la emisora de radio que has escuchado por última vez o despiértate con el sonido de un zumbador. Cuando llega la hora de levantarse, el radio reloj de Philips encenderá automáticamente la emisora de radio o hará sonar el zumbador.
Para evitar que te quedes dormido, el radio reloj de Philips dispone de una función de alarma diferida. Si la alarma suena y quieres seguir durmiendo un poco más, simplemente pulsa el botón de repetición de alarma una vez y vuélvete a dormir. En nueve minutos la alarma volverá a sonar. Puedes continuar pulsando el botón de repetición de alarma cada nueve minutos hasta que apagues del todo la alarma.
Empieza bien el día despertándote suavemente con una alarma que aumenta de volumen de forma gradual. Los sonidos de alarma habituales con volumen preestablecido a menudo son demasiado bajos para despertarte o tan altos que resultan molestos y te despiertan bruscamente con un sobresalto. Elige despertarte con tu música preferida, con una emisora de radio o con un zumbador. El volumen de la alarma aumenta gradualmente desde un suave nivel bajo hasta uno razonablemente alto para despertarte con suavidad.
3.0
de 4
53
Reseñas
rcaro
09/09/2012
España
Excelente diseño y muy sencillo de manejar.
Está repleto de funcionalidades y a la vez es muy sencillo de configurar. Es muy exacto, incluso tras repetidos cortes de luz. La estética está muy conseguida.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ1003 Radio reloj con sintonización digital
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ1003 Radio reloj con sintonización digital
Fannie
06/03/2018
France
Très satisfait!
Je suis très satisfaite de cet appareil! Très joli esthétiquement et je trouve très facile d’en comprendre le fonctionnement. J’adore le produit. La seule chose que je me demande est comment présélectionner la fréquence fm pour l’alarme? Je comprends comment présélectionner les 20 postes de radio mais précisément pour la fréquence fm de l’alarme? Malheureusement ce n’est pas écrit dans la notice... sinon ce radio est parfait pour mes besoins! Je le recommande pour des gens qui veulent un radio-réveil joli et simple d’utilisation. Je suis bien contente de mon achat. Merci.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ1003 Radio réveil avec tuner numérique
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ1003 Radio réveil avec tuner numérique
Dory90
03/09/2013
Italia
Consigliatissima
Unica nel design e nella performance, fa anke più del suo dovere di radio sveglia perkè è comodissima anke per ascoltare musica dal proprio MP3 semplicemente collegandolo... Pratica la doppia sveglia!!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ1003 Radiosveglia con sintonizzazione digitale
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ1003 Radiosveglia con sintonizzazione digitale