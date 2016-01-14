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Descatalogado
AJ130/12
Diseño elegante para cualquier estilo de vida
Da rienda suelta a tu música portátil en casa y disfruta de un sonido espléndido gracias al radio reloj de Philips con CD y conexión de entrada auxiliar. Su diseño elegante y compacto dispone de una pantalla LCD retroiluminada. Elige despertarte con tu CD, tu música digital o alarma favoritos.
CD
"Compatible con CD regrabable" significa que tu equipo de audio puede reproducir discos compactos grabables (CD-R) y regrabables (CD-RW). Los discos CD-R pueden grabarse una vez y reproducirse en cualquier reproductor de CD de audio, mientras que los discos CD-RW pueden grabarse y volver a grabarse infinidad de veces y sólo pueden reproducirse en reproductores de CD de audio compatibles. El lector láser y el sistema de circuitos del decodificador de CD de los reproductores compatibles con CD-RW están especialmente diseñados para leer la capa de grabación por variación de fase especial del CD-RW de audio, garantizando que siempre podrás reproducir los discos grabados en tu sistema de CD de audio.
La pantalla LCD retroiluminada garantiza un fácil manejo y visualización en condiciones con poca luz, y proporciona información clara de un vistazo.
2.2
de 4
5
Reseñas
marianna
14/01/2016
Italia
Portatile leggero ma...
tutto ok unico problema non si può spegnere senza staccare la spina dalla corrente...poi ultimamente non so perchè la radio è sparita...
Esta reseña se realizó para AJ130 Radiosveglia con sintonizzazione digitale
Esta reseña se realizó para AJ130 Radiosveglia con sintonizzazione digitale
sandra1
27/11/2014
Nederland
niet handig in te stellen
Als ik het alarm wil instellen moet ik het een paar keer overdoen voordat het uiteindelijk is gelukt. En aangezien het voor de kinderen is is het voor hun helemaal niet handig in gebruik. Radio is niet zuiver.
Esta reseña se realizó para AJ130 Klokradio met digitale tuner
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vano
06/09/2011
Nederland
bediening ruim onder de maat
wij hebben dit product aangeschaft omdat de voorganger ervan binnen de garantie-periode defect was. Ziet er in eerste instantie leuk uit, echter de knoppen ter bediening bevinden zich aan 4 verschillende zijden van het product. Ervan uitgaande dat dit product meestal is gesitueerd op een nachtkastje in een niet altijd goed verlichte ruimte, betekent dit in de praktijk dat tbv bediening de klokradio moet worden vastgenomen om te kunnen bedienen............................lijkt onvoldoende over nagedacht ook de bediening op zich is qua volgorde etc niet altijd even logisch maar dit went
Esta reseña se realizó para AJ130 Klokradio met digitale tuner
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