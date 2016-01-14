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Descatalogado

Radio reloj con sintonización digital

AJ130/12

2.2

| (5) Reseñas

Diseño elegante para cualquier estilo de vida

Da rienda suelta a tu música portátil en casa y disfruta de un sonido espléndido gracias al radio reloj de Philips con CD y conexión de entrada auxiliar. Su diseño elegante y compacto dispone de una pantalla LCD retroiluminada. Elige despertarte con tu CD, tu música digital o alarma favoritos.

Ver todos los beneficios

Despiértate con tu música favorita o con la radio

Diseño elegante para cualquier estilo de vida

  • CD

Compatible con CD grabables y regrabables

"Compatible con CD regrabable" significa que tu equipo de audio puede reproducir discos compactos grabables (CD-R) y regrabables (CD-RW). Los discos CD-R pueden grabarse una vez y reproducirse en cualquier reproductor de CD de audio, mientras que los discos CD-RW pueden grabarse y volver a grabarse infinidad de veces y sólo pueden reproducirse en reproductores de CD de audio compatibles. El lector láser y el sistema de circuitos del decodificador de CD de los reproductores compatibles con CD-RW están especialmente diseñados para leer la capa de grabación por variación de fase especial del CD-RW de audio, garantizando que siempre podrás reproducir los discos grabados en tu sistema de CD de audio.

Conexión de entrada auxiliar para reproductor MP3 portátil

Conexión de entrada auxiliar para reproductor MP3 portátil

Pantalla grande LCD retroiluminada que facilita la visualización con poca luz

Pantalla grande LCD retroiluminada que facilita la visualización con poca luz

La pantalla LCD retroiluminada garantiza un fácil manejo y visualización en condiciones con poca luz, y proporciona información clara de un vistazo.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.2

de 4

5

Reseñas

5
4
1

14/01/2016

Italia

Italia

Portatile leggero ma...

tutto ok unico problema non si può spegnere senza staccare la spina dalla corrente...poi ultimamente non so perchè la radio è sparita...

Esta reseña se realizó para AJ130 Radiosveglia con sintonizzazione digitale

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27/11/2014

Nederland

Nederland

niet handig in te stellen

Als ik het alarm wil instellen moet ik het een paar keer overdoen voordat het uiteindelijk is gelukt. En aangezien het voor de kinderen is is het voor hun helemaal niet handig in gebruik. Radio is niet zuiver.

Esta reseña se realizó para AJ130 Klokradio met digitale tuner

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06/09/2011

Nederland

Nederland

bediening ruim onder de maat

wij hebben dit product aangeschaft omdat de voorganger ervan binnen de garantie-periode defect was. Ziet er in eerste instantie leuk uit, echter de knoppen ter bediening bevinden zich aan 4 verschillende zijden van het product. Ervan uitgaande dat dit product meestal is gesitueerd op een nachtkastje in een niet altijd goed verlichte ruimte, betekent dit in de praktijk dat tbv bediening de klokradio moet worden vastgenomen om te kunnen bedienen............................lijkt onvoldoende over nagedacht ook de bediening op zich is qua volgorde etc niet altijd even logisch maar dit went

Esta reseña se realizó para AJ130 Klokradio met digitale tuner

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