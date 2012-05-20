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Descatalogado
AJ301DB/12
Empieza el día a tu manera
Da rienda suelta a tu música portátil en casa. Conecta el reproductor iPod o GoGear al radio reloj compacto de Philips, que te ofrece unos graves potentes con una potencia RMS de 12 W. Disfruta de un sonido excelente y actívate cada día con música.
Negro
Disfruta de tu música en MP3 favorita a la vez que cargas tu iPod. La base te permite conectar tu iPod directamente al sistema docking para que puedas escuchar tu música favorita con un sonido excepcional. Además carga tu iPod mientras reproduce música, por lo que puedes disfrutar de ella sin tener que preocuparte de si se agota la batería. Utiliza el control remoto para navegar, seleccionar y reproducir la música almacenada en tu iPod. El sistema docking carga tu iPod automáticamente mientras está sobre la base.
La tecnología wOOx es un revolucionario concepto de altavoz que permite oír y sentir unos graves extraordinariamente profundos y más ricos que en cualquier otro sistema de audio. Los controladores especiales del altavoz trabajan en armonía con el emisor de graves wOOx, y la sintonización precisa entre el controlador principal y el tweeter garantiza una transición suave de las frecuencias bajas-medias a las altas. La suspensión doble y una construcción tipo sándwich totalmente simétrica proporcionan unos graves bajos y precisos sin distorsión apreciable. wOOx produce unos graves excepcionalmente profundos y dinámicos utilizando todo el volumen de la caja del altavoz para aumentar verdaderamente el impacto de la música.
3.8
de 4
6
Reseñas
Kiki
20/05/2012
België
Geweldige koop voor geweldige prijs
Zeer tevreden met de aankoop, zeer makkelijkte gebruiken.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ301DB Klokradio voor iPod
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ301DB Klokradio voor iPod
johanvos
31/08/2011
België
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ301DB Klokradio voor iPod
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ301DB Klokradio voor iPod
yveltoren
20/05/2012
België
laat te wensen
ipod speelt hoe maar tuner laat het af en toe afweten wat betreft de ontvangt
Esta reseña se realizó para AJ301DB Klokradio voor iPod
Esta reseña se realizó para AJ301DB Klokradio voor iPod