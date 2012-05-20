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Descatalogado

Radio reloj para iPod

AJ301DB/12

3.8

| (6) Reseñas

Empieza el día a tu manera

Da rienda suelta a tu música portátil en casa. Conecta el reproductor iPod o GoGear al radio reloj compacto de Philips, que te ofrece unos graves potentes con una potencia RMS de 12 W. Disfruta de un sonido excelente y actívate cada día con música.

Ver todos los beneficios

Despiértate con tus canciones del iPod favoritas

Empieza el día a tu manera

  • Negro

Reproduce y carga el iPod simultáneamente

Reproduce y carga el iPod simultáneamente

Disfruta de tu música en MP3 favorita a la vez que cargas tu iPod. La base te permite conectar tu iPod directamente al sistema docking para que puedas escuchar tu música favorita con un sonido excepcional. Además carga tu iPod mientras reproduce música, por lo que puedes disfrutar de ella sin tener que preocuparte de si se agota la batería. Utiliza el control remoto para navegar, seleccionar y reproducir la música almacenada en tu iPod. El sistema docking carga tu iPod automáticamente mientras está sobre la base.

Altavoces con tecnología wOOx™ para lograr graves profundos y potentes

Altavoces con tecnología wOOx™ para lograr graves profundos y potentes

La tecnología wOOx es un revolucionario concepto de altavoz que permite oír y sentir unos graves extraordinariamente profundos y más ricos que en cualquier otro sistema de audio. Los controladores especiales del altavoz trabajan en armonía con el emisor de graves wOOx, y la sintonización precisa entre el controlador principal y el tweeter garantiza una transición suave de las frecuencias bajas-medias a las altas. La suspensión doble y una construcción tipo sándwich totalmente simétrica proporcionan unos graves bajos y precisos sin distorsión apreciable. wOOx produce unos graves excepcionalmente profundos y dinámicos utilizando todo el volumen de la caja del altavoz para aumentar verdaderamente el impacto de la música.

Conexión de entrada auxiliar para reproductor MP3 portátil

Conexión de entrada auxiliar para reproductor MP3 portátil

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.8

de 4

6

Reseñas

3
2

20/05/2012

België

België

Geweldige koop voor geweldige prijs

Zeer tevreden met de aankoop, zeer makkelijkte gebruiken.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ301DB Klokradio voor iPod

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ301DB Klokradio voor iPod

31/08/2011

België

België

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ301DB Klokradio voor iPod

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ301DB Klokradio voor iPod

20/05/2012

België

België

laat te wensen

ipod speelt hoe maar tuner laat het af en toe afweten wat betreft de ontvangt

Esta reseña se realizó para AJ301DB Klokradio voor iPod

Esta reseña se realizó para AJ301DB Klokradio voor iPod

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