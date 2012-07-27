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Descatalogado

Radio reloj

AJ3112/12

3.6

| (26) Reseñas

Empieza el día a tu manera

Este elegante radio reloj de Philips tiene un bonito diseño y te despertará siempre a tiempo. Incorpora una radio AM/FM y te ofrece la oportunidad de elegir entre despertarte con tu emisora preferida o con el zumbador.

Ver todos los beneficios

Despiértate con la radio o el zumbador

Empieza el día a tu manera

  • Diseño compacto

Despiértate con tu emisora de radio favorita o con un zumbador

Despiértate con tu emisora de radio favorita o con un zumbador

Despiértate con el sonido de tu emisora de radio favorita o con un zumbador. Simplemente ajusta la alarma del radio reloj de Philips para despertarte con la emisora de radio que has escuchado por última vez o despiértate con el sonido de un zumbador. Cuando llega la hora de levantarse, el radio reloj de Philips encenderá automáticamente la emisora de radio o hará sonar el zumbador.

Pantalla grande que facilita la visualización

La gran pantalla permite una lectura fácil del contenido. Ahora ya puedes ver la hora y la alarma fácilmente, incluso desde lejos. Es perfecto para las personas mayores o los discapacitados visuales.

La pila de reserva asegura que los ajustes de la hora no se borren aunque se vaya la luz

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.6

de 4

26

Reseñas

27/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant little clock radio

I bought this in Tesco and chose it purposely because of the price . It was very cheap and i was unexpectadly pleased with it. It does the job and the radio has a decent reception. You can press a button for irt to play for an hour to go to sleep to and it turns itself off. All in all very good value for money

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3112 Clock Radio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3112 Clock Radio

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

philips clock radio

very please with this product great value, philips products are well made and last a lifetime

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3112 Clock Radio

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Esta reseña se realizó para AJ3112 Clock Radio

16/06/2014

Nederland

Nederland

geweldig ding

licht, leuke prijs, makkelijk in te stellen, goed geluid, grote knop voor onderbreking perfect.

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Esta reseña se realizó para AJ3112 Klokradio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3112 Klokradio

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