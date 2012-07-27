Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
AJ3112/12
Empieza el día a tu manera
Este elegante radio reloj de Philips tiene un bonito diseño y te despertará siempre a tiempo. Incorpora una radio AM/FM y te ofrece la oportunidad de elegir entre despertarte con tu emisora preferida o con el zumbador.
Diseño compacto
Despiértate con el sonido de tu emisora de radio favorita o con un zumbador. Simplemente ajusta la alarma del radio reloj de Philips para despertarte con la emisora de radio que has escuchado por última vez o despiértate con el sonido de un zumbador. Cuando llega la hora de levantarse, el radio reloj de Philips encenderá automáticamente la emisora de radio o hará sonar el zumbador.
La gran pantalla permite una lectura fácil del contenido. Ahora ya puedes ver la hora y la alarma fácilmente, incluso desde lejos. Es perfecto para las personas mayores o los discapacitados visuales.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
3.6
de 4
26
Reseñas
Nikki
27/07/2012
United Kingdom
Brilliant little clock radio
I bought this in Tesco and chose it purposely because of the price . It was very cheap and i was unexpectadly pleased with it. It does the job and the radio has a decent reception. You can press a button for irt to play for an hour to go to sleep to and it turns itself off. All in all very good value for money
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3112 Clock Radio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3112 Clock Radio
bobby
02/10/2011
United Kingdom
philips clock radio
very please with this product great value, philips products are well made and last a lifetime
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3112 Clock Radio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3112 Clock Radio
reika
16/06/2014
Nederland
geweldig ding
licht, leuke prijs, makkelijk in te stellen, goed geluid, grote knop voor onderbreking perfect.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3112 Klokradio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3112 Klokradio