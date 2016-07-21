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Descatalogado

Radio reloj con sintonización digital

AJ3116/12

2.6

| (16) Reseñas

Empieza el día a tu manera

Este elegante radio reloj de Philips tiene un bonito diseño y te despertará siempre a tiempo. Incorpora una radio FM y te ofrece la oportunidad de elegir entre despertarte con tu emisora preferida o con el zumbador.

Ver todos los beneficios

Despiértate con la radio o el zumbador

Empieza el día a tu manera

  • Sintonización digital, FM

  • Alarma dual

  • Hora y alarma de reserva

Alarma suave para experimentar un despertar agradable

Empieza bien el día despertándote suavemente con una alarma que aumenta de volumen de forma gradual. Los sonidos de alarma habituales con volumen preestablecido a menudo son demasiado bajos para despertarte o tan altos que resultan molestos y te despiertan bruscamente con un sobresalto. Elige despertarte con tu música preferida, con una emisora de radio o con un zumbador. El volumen de la alarma aumenta gradualmente desde un suave nivel bajo hasta uno razonablemente alto para despertarte con suavidad.

La pila de reserva asegura que los ajustes de la hora no se borren aunque se vaya la luz

Temporizador para dormirte tranquilamente con tu música favorita.

Temporizador para dormirte tranquilamente con tu música favorita.

El temporizador te brinda la posibilidad de decidir el tiempo que deseas estar escuchando música o una emisora de radio antes de quedarte dormido. Solo tienes que ajustar un límite de tiempo (hasta 1 hora) y elegir una emisora de radio para escuchar mientras te relajas hasta dormirte. La radio de Philips continuará reproduciendo el sonido y luego pasará automáticamente al modo de espera silencioso de ahorro de energía. Gracias al temporizador podrás quedarte dormido escuchando tu emisora de radio favorita sin tener que contar ovejitas ni preocuparte por malgastar energía.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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2.6

de 4

16

Reseñas

21/07/2016

España

España

Comprador verificado

Cumple perfectamente con lo que buscaba

Fácil de usar, cumple perfectamente con la función de despertar. Tiene una buena sintonización y un sonido nítido. Sólo cambiaría el que el volumen de la radio subiese más despacio en la función despertador. Y como posible mejora, añadir banda AM.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3116 Radio reloj con sintonización digital

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3116 Radio reloj con sintonización digital

30/04/2018

Portugal

Portugal

O produto apresenta boa fiabilidade e boas características de funcionamento.

Tem como contra, no meu entender, o design pelo que este deveria ser revisto.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3116 Rádio relógio com sintonização digital

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3116 Rádio relógio com sintonização digital

02/01/2018

France

France

Comprador verificado

excellent radio reveil

Pour un premier modèle, celui-ci est simple et facile à l'utilisé. Fréquence radio digitale est une bonne idée. Inconvénient: Impossibilité de mémoriser des stations radio.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3116 Radio réveil avec tuner numérique

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3116 Radio réveil avec tuner numérique

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