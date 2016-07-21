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Descatalogado
AJ3116/12
Empieza el día a tu manera
Este elegante radio reloj de Philips tiene un bonito diseño y te despertará siempre a tiempo. Incorpora una radio FM y te ofrece la oportunidad de elegir entre despertarte con tu emisora preferida o con el zumbador.
Sintonización digital, FM
Alarma dual
Hora y alarma de reserva
Empieza bien el día despertándote suavemente con una alarma que aumenta de volumen de forma gradual. Los sonidos de alarma habituales con volumen preestablecido a menudo son demasiado bajos para despertarte o tan altos que resultan molestos y te despiertan bruscamente con un sobresalto. Elige despertarte con tu música preferida, con una emisora de radio o con un zumbador. El volumen de la alarma aumenta gradualmente desde un suave nivel bajo hasta uno razonablemente alto para despertarte con suavidad.
El temporizador te brinda la posibilidad de decidir el tiempo que deseas estar escuchando música o una emisora de radio antes de quedarte dormido. Solo tienes que ajustar un límite de tiempo (hasta 1 hora) y elegir una emisora de radio para escuchar mientras te relajas hasta dormirte. La radio de Philips continuará reproduciendo el sonido y luego pasará automáticamente al modo de espera silencioso de ahorro de energía. Gracias al temporizador podrás quedarte dormido escuchando tu emisora de radio favorita sin tener que contar ovejitas ni preocuparte por malgastar energía.
2.6
de 4
16
Reseñas
JavierDG
21/07/2016
España
Comprador verificado
Cumple perfectamente con lo que buscaba
Fácil de usar, cumple perfectamente con la función de despertar. Tiene una buena sintonización y un sonido nítido. Sólo cambiaría el que el volumen de la radio subiese más despacio en la función despertador. Y como posible mejora, añadir banda AM.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3116 Radio reloj con sintonización digital
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3116 Radio reloj con sintonización digital
doisdedos
30/04/2018
Portugal
O produto apresenta boa fiabilidade e boas características de funcionamento.
Tem como contra, no meu entender, o design pelo que este deveria ser revisto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3116 Rádio relógio com sintonização digital
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3116 Rádio relógio com sintonização digital
Yanmarval
02/01/2018
France
Comprador verificado
excellent radio reveil
Pour un premier modèle, celui-ci est simple et facile à l'utilisé. Fréquence radio digitale est une bonne idée. Inconvénient: Impossibilité de mémoriser des stations radio.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3116 Radio réveil avec tuner numérique
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3116 Radio réveil avec tuner numérique