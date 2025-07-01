Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Descatalogado
Asistencia
AJ3121/12
Descatalogado
Mi reloj Philips está conectado a la fuente de alimentación, ¿por qué debo usar también la batería?
¿Cómo desactivo la alarma de mi radio reloj Philips?
¿Cómo configuro el reloj y la alarma en mi radio reloj Philips?
¿Cómo utilizo el sintonizador en mi radio reloj Philips?
¿Cómo desactivo la función SLUMBER/SLEEP en mi alarma?
¿Cómo limpio mi dispositivo Philips?
¿Cómo configuro la alarma en mi radio reloj Philips?
¿Cómo eliminar el temporizador de apagado en mi radio reloj Philips?
Comprueba los términos de la garantía e inicia una solicitud de sustitución o reparación del producto