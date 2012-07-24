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Descatalogado

Radio reloj

AJ3500/12

3.8

| (21) Reseñas

Radio reloj con pantalla de gran tamaño

Haz que las mañanas sean más brillantes con una gran pantalla LED que muestra la hora. Este reloj establece la hora automáticamente cuando se enchufa y dispone de una batería de reserva para garantizar que la alarma suena incluso sin corriente. Elije despertarte con el sonido de un zumbador o de una emisora de radio.

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Radio reloj con pantalla de gran tamaño

  • Gran pantalla

  • Sintonización analógica FM/OM

  • Alarma dual

  • Hora y alarma de reserva

Alarma dual para despertarte a ti y a tu pareja a horas diferentes

Alarma dual para despertarte a ti y a tu pareja a horas diferentes

El sistema de audio de Philips incorpora dos alarmas. Ajusta una hora de alarma para ti y otra para despertar a tu pareja.

Alarma suave para experimentar un despertar agradable

Empieza bien el día despertándote suavemente con una alarma que aumenta de volumen de forma gradual. Los sonidos de alarma habituales con volumen preestablecido a menudo son demasiado bajos para despertarte o tan altos que resultan molestos y te despiertan bruscamente con un sobresalto. Elige despertarte con tu música preferida, con una emisora de radio o con un zumbador. El volumen de la alarma aumenta gradualmente desde un suave nivel bajo hasta uno razonablemente alto para despertarte con suavidad.

Pantalla grande que facilita la visualización

La gran pantalla permite una lectura fácil del contenido. Ahora ya puedes ver la hora y la alarma fácilmente, incluso desde lejos. Es perfecto para las personas mayores o los discapacitados visuales.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.8

de 4

21

Reseñas

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

So Easy to Use and See

Wanted a clock that I could set easy and able to see at night, and the Philips Clock Radio AJ3500, big bold figures and bright, and with a battery backup, as had a few power cuts and my mains alarm clock at wrong time. Would recommend to anyone needing a alarm/radio to purchase this product

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3500 Clock Radio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3500 Clock Radio

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

So Easy to Use and See

Wanted a clock that I could set easy and able to see at night, and the Philips Clock Radio AJ3500, big bold figures and bright, and with a battery backup, as had a few power cuts and my mains alarm clock at wrong time. Would recommend to anyone needing a alarm/radio to purchase this product

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3500 Clock Radio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3500 Clock Radio

03/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Meets my requirements and does what it says on the tin

The clock display is large enough to see without having to put my glasses on. Is very easy to use and I have had no difficulty in useing it's functions.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3500 Clock Radio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3500 Clock Radio

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