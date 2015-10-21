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Descatalogado

Radio reloj

AJ3570/12

2.6

| (14) Reseñas

Vida más ecológica

Es hora de preocuparse por el medio ambiente. Hecho de una parte superior de bambú sostenible y componentes no perjudiciales, este elegante reloj AJ3570/12 de Philips incorpora un modo de espera de bajo consumo y un sensor de luz automático; ahorrarás energía cada segundo.

Ver todos los beneficios

con un radio reloj ecológico

Vida más ecológica

  • Gran pantalla

Balda superior de bambú sostenible y renovable

Encontrar soluciones para cuidar el medio ambiente implica razonamientos creativos y un poco de inteligencia. La utilización de bambú en la parte superior de este reloj es un paso ecológico que además aporta estilo al producto. El bambú no es sólo un material atractivo, si no que también es más sostenible y renovable que la madera de los árboles. Una planta de bambú crece muy rápido sin fertilizantes ni pesticidas, y se puede cosechar cada planta varias veces en un periodo de entre tres y cinco años. Además, la preparación del bambú para su utilización en la industria conlleva menos contaminantes y menos emisiones de dióxido de carbono.

Carcasa de plástico y materiales de embalaje de papel, ambos reciclados

Al haberse comprometido con el medio ambiente, Philips siempre ha realizado serios esfuerzos por reciclar. Los beneficios del reciclaje son asombrosos. Reduce la necesidad de nuevos recursos no renovables y reduce la presión sobre nuestro decaído planeta. Reduce la necesidad de incineraciones y vertederos, que tienen efectos muy nocivos en los ecosistemas y el entorno. Este reloj está fabricado con un alto porcentaje de materiales reciclados. La carcasa está completamente fabricada con plástico 100% reciclado, las impresiones del papel están realizadas con papel 100% reciclado y el embalaje con un 90% de materiales reciclados.

Componentes peligrosos controlados para una vida más segura y ecológica

La restricción del uso de componentes peligrosos señala el deseo de Philips de crear un entorno más seguro para la raza humana. Además de cumplir completamente con la Directiva RoHS, que restringe el uso de las sustancias químicas peligrosas que se usan normalmente, como el plomo, el cadmio y el mercurio, hemos restringido el uso de otros componentes peligrosos. Por ejemplo, las piezas de plástico, la placa base, el adaptador de alimentación y el embalaje no contienen PVC ni componentes BFR, lo que reduce el impacto en los humanos y en el medio ambiente durante la utilización o incluso al desecharlo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.6

de 4

14

Reseñas

5

21/10/2015

France

France

Son agréable pour son petit gabarit

Radio correspondant à mes attentes : son agréable pour son petit gabarit. Diodes bien visibles. Fonctionne sur le courant et pas sur piles MAIS L'heure disparaît quand on allume la radio.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3570 Radio-réveil

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Esta reseña se realizó para AJ3570 Radio-réveil

18/09/2013

France

France

Bon produit simple et efficace

c'est un radio réveil avec double amarme très pratique car il se met à l'heure tout seul et a un tuner numérique

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3570 Radio-réveil

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18/09/2013

France

France

Comprador verificado

Bon produit simple et efficace

c'est un radio réveil avec double amarme très pratique car il se met à l'heure tout seul et a un tuner numérique

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3570 Radio-réveil

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