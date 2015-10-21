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Descatalogado
AJ3570/12
Vida más ecológica
Es hora de preocuparse por el medio ambiente. Hecho de una parte superior de bambú sostenible y componentes no perjudiciales, este elegante reloj AJ3570/12 de Philips incorpora un modo de espera de bajo consumo y un sensor de luz automático; ahorrarás energía cada segundo.
Gran pantalla
Encontrar soluciones para cuidar el medio ambiente implica razonamientos creativos y un poco de inteligencia. La utilización de bambú en la parte superior de este reloj es un paso ecológico que además aporta estilo al producto. El bambú no es sólo un material atractivo, si no que también es más sostenible y renovable que la madera de los árboles. Una planta de bambú crece muy rápido sin fertilizantes ni pesticidas, y se puede cosechar cada planta varias veces en un periodo de entre tres y cinco años. Además, la preparación del bambú para su utilización en la industria conlleva menos contaminantes y menos emisiones de dióxido de carbono.
Al haberse comprometido con el medio ambiente, Philips siempre ha realizado serios esfuerzos por reciclar. Los beneficios del reciclaje son asombrosos. Reduce la necesidad de nuevos recursos no renovables y reduce la presión sobre nuestro decaído planeta. Reduce la necesidad de incineraciones y vertederos, que tienen efectos muy nocivos en los ecosistemas y el entorno. Este reloj está fabricado con un alto porcentaje de materiales reciclados. La carcasa está completamente fabricada con plástico 100% reciclado, las impresiones del papel están realizadas con papel 100% reciclado y el embalaje con un 90% de materiales reciclados.
La restricción del uso de componentes peligrosos señala el deseo de Philips de crear un entorno más seguro para la raza humana. Además de cumplir completamente con la Directiva RoHS, que restringe el uso de las sustancias químicas peligrosas que se usan normalmente, como el plomo, el cadmio y el mercurio, hemos restringido el uso de otros componentes peligrosos. Por ejemplo, las piezas de plástico, la placa base, el adaptador de alimentación y el embalaje no contienen PVC ni componentes BFR, lo que reduce el impacto en los humanos y en el medio ambiente durante la utilización o incluso al desecharlo.
2.6
de 4
14
Reseñas
Lolala
21/10/2015
France
Son agréable pour son petit gabarit
Radio correspondant à mes attentes : son agréable pour son petit gabarit. Diodes bien visibles. Fonctionne sur le courant et pas sur piles MAIS L'heure disparaît quand on allume la radio.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3570 Radio-réveil
Sí, recomiendo este producto
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kmsel
18/09/2013
France
Bon produit simple et efficace
c'est un radio réveil avec double amarme très pratique car il se met à l'heure tout seul et a un tuner numérique
Sí, recomiendo este producto
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Papy44
18/09/2013
France
Comprador verificado
Bon produit simple et efficace
c'est un radio réveil avec double amarme très pratique car il se met à l'heure tout seul et a un tuner numérique
Sí, recomiendo este producto
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