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Descatalogado

Radio reloj con sintonización digital

AJ3650/12

4.1

| (16) Reseñas | 86% ha recomendado este producto

Proyección en cualquier lugar o momento

El radio reloj de Philips dispone de proyección ultra brillante para el día y proyección tenue para la noche, de manera que muestra la hora, la fecha y las animaciones de forma clara en cualquier lugar. Sus sensores inteligentes de temperatura también muestran la temperatura del exterior y del interior en cualquier momento.

Ver todos los beneficios

con proyección ultra brillante

Proyección en cualquier lugar o momento

  • Proyección de la hora ultra brillante

Proyecta la hora, la fecha, la temperatura y animaciones

0

Alarma dual para despertarte a ti y a tu pareja a horas diferentes

Alarma dual para despertarte a ti y a tu pareja a horas diferentes

El sistema de audio de Philips incorpora dos alarmas. Ajusta una hora de alarma para ti y otra para despertar a tu pareja.

La música de relajación preinstalada te permite dormirte plácidamente

La música de relajación preinstalada te permite dormirte plácidamente

Relájate o duérmete con sonidos sosegados. El radio reloj de Philips incorpora una serie de pistas de música de relajación. Simplemente escoge entre lluvia, olas, música de spa y mucho más para disfrutar de un ambiente relajado.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 4

16

Reseñas

86%

ha recomendado este producto

3

27/02/2017

España

España

muy bueno

perfecta visibilidad en la proyeccion de los datos en la pared y agradable sonido

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3650 Radio reloj con sintonización digital

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3650 Radio reloj con sintonización digital

10/11/2025

France

France

Pièce detachee

Très bon produit, ou peut on retrouver des pièces de rechange notamment la base ext qui fournissait la température ext? Merci

Esta reseña se realizó para AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique

Fecha de uso 2023-11-10

Esta reseña se realizó para AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique

Fecha de uso 2023-11-10

17/09/2019

France

France

Très dommage que cet excellent radio réveil ne soit plus commercialisé

Radio réveil présentant toutes les caractéristiques d’un outil quotidien très sympa même si c’est pour se réveiller : températures intérieure et extérieure pour se mettre en condition, défilement au plafond sur couleur rouge pas agressive, 2 alarmes programmables, petit pour la discrétion aussi

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique

Sí, recomiendo este producto

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