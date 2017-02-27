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Descatalogado
Proyección en cualquier lugar o momento
El radio reloj de Philips dispone de proyección ultra brillante para el día y proyección tenue para la noche, de manera que muestra la hora, la fecha y las animaciones de forma clara en cualquier lugar. Sus sensores inteligentes de temperatura también muestran la temperatura del exterior y del interior en cualquier momento.
Proyección de la hora ultra brillante
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El sistema de audio de Philips incorpora dos alarmas. Ajusta una hora de alarma para ti y otra para despertar a tu pareja.
Relájate o duérmete con sonidos sosegados. El radio reloj de Philips incorpora una serie de pistas de música de relajación. Simplemente escoge entre lluvia, olas, música de spa y mucho más para disfrutar de un ambiente relajado.
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4.1
de 4
16
Reseñas
86%
ha recomendado este producto
simba
27/02/2017
España
muy bueno
perfecta visibilidad en la proyeccion de los datos en la pared y agradable sonido
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3650 Radio reloj con sintonización digital
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3650 Radio reloj con sintonización digital
Vrine64
10/11/2025
France
Pièce detachee
Très bon produit, ou peut on retrouver des pièces de rechange notamment la base ext qui fournissait la température ext? Merci
Esta reseña se realizó para AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique
Fecha de uso 2023-11-10
Esta reseña se realizó para AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique
Fecha de uso 2023-11-10
Canada62
17/09/2019
France
Très dommage que cet excellent radio réveil ne soit plus commercialisé
Radio réveil présentant toutes les caractéristiques d’un outil quotidien très sympa même si c’est pour se réveiller : températures intérieure et extérieure pour se mettre en condition, défilement au plafond sur couleur rouge pas agressive, 2 alarmes programmables, petit pour la discrétion aussi
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique