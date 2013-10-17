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Descatalogado

Radio reloj

AJ4000B/12

3

| (1) Reseña

Carga tu móvil mientras duermes

Comienza el día con las pilas cargadas con este radio reloj. Carga el teléfono móvil y el dispositivo USB al mismo tiempo, para que nunca te quedes sin energía. La alarma se puede ajustar para que se active con la radio o con un zumbador, mientras que la alarma dual te ofrece dos horas para despertarte

Ver todos los beneficios

con el cable micro USB integrado

Carga tu móvil mientras duermes

  • Puerto USB dual para carga

  • Sintonización analógica, FM

  • Alarma dual

  • Hora y alarma de reserva

Despiértate con tu emisora de radio favorita o con un zumbador

Despiértate con tu emisora de radio favorita o con un zumbador

Despiértate con el sonido de tu emisora de radio favorita o con un zumbador. Simplemente ajusta la alarma del radio reloj de Philips para despertarte con la emisora de radio que has escuchado por última vez o despiértate con el sonido de un zumbador. Cuando llega la hora de levantarse, el radio reloj de Philips encenderá automáticamente la emisora de radio o hará sonar el zumbador.

Alarma dual para despertarte a ti y a tu pareja a horas diferentes

Alarma dual para despertarte a ti y a tu pareja a horas diferentes

El sistema de audio de Philips incorpora dos alarmas. Ajusta una hora de alarma para ti y otra para despertar a tu pareja.

Repetición de alarma para aplazamiento adicional

Repetición de alarma para aplazamiento adicional

Para evitar que te quedes dormido, el radio reloj de Philips dispone de una función de alarma diferida. Si la alarma suena y quieres seguir durmiendo un poco más, simplemente pulsa el botón de repetición de alarma una vez y vuélvete a dormir. En nueve minutos la alarma volverá a sonar. Puedes continuar pulsando el botón de repetición de alarma cada nueve minutos hasta que apagues del todo la alarma.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.0

de 4

1

Reseña

5
4
2
1

17/10/2013

France

France

Fonctionnellement bien mais plastique de mauvaise qualité

Comme il s'agissait d'un cadeau, je souhaitais acheter un produit de qualité. Mon radio réveil Philips vieux de 15 ans étant toujours en pleine forme, je me suis orienté naturellement vers Philips. Je recherchais un radio réveil simple, fonctionnel et avec un simple tuner analogique (les modèles Philips avec tuner numérique ont une ergonomie qui me déplaît). Sur cet aspect, pas grand chose à redire. Le choix d'un bloc secteur avec le cordon inamovible (soudé) est étrange, d'autant qu'il y avait largement la place de caser le transfo dans le corps du radio réveil. Mais là où le bat blesse vraiment, c'est la qualité de fabrication : - Le plastique est de mauvaise qualité, très cheap, assez mince. Plus rien à voir avec mon Philips Aj3290. - Les 3 boutons du bas sont mal ajustés et ne sont pas clipsés (on peut les soulever très facilement avec l'ongle faisant entrevoir le circuit imprimé). - Les boutons latéraux à 2/3 positions sont d'une qualité exécrable indigne d'une marque comme Philips. Ils sont très désagréables à manoeuvrer, les crans ne sont pas francs et la position du milieu est difficile à trouver. Franchement très déçu par ce que devient Philips.

Esta reseña se realizó para AJ4000B Radio-réveil

Esta reseña se realizó para AJ4000B Radio-réveil

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