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Descatalogado
Asistencia
AJ4200/12
Descatalogado
¿Puedo conectar otros dispositivos al reloj Philips?
¿Puedo cargar mi iPhone/iPad desde mi radio despertador Philips?
No puedo cargar mi móvil con mi reloj despertador Philips.
No puedo cargar mi USB con mi reloj despertador Philips.
¿Cuántas veces se repetirá la alarma en el radio despertador Philips?
¿Cómo puedo configurar canales preestablecidos en mi radio reloj Philips?
¿Cómo detengo la alarme de mi AJ4200 Philips?
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