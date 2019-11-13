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Descatalogado

Radio reloj

AJ4800/12

2.7

| (18) Reseñas

Despiértate y brilla.

Porque cada día es especial, el radio reloj de Philips es un compañero matutino especial. La función de proyección de la hora permite visualizar la hora en cualquier superficie. Sólo con despertarte y abrir los ojos, verás la hora. Las mañanas son todavía mejores

Ver todos los beneficios

con proyección de la hora

Despiértate y brilla.

  • Proyección hora

  • Sintonización digital, FM

  • Alarma dual

  • Funciona con pilas o CA

Proyección de la hora para verla simplemente abriendo los ojos

La función de proyección de la hora permite proyectar la hora en cualquier superficie y con cualquier ángulo. El innovador sistema de proyección que utiliza garantiza la correcta posición y orientación de la hora. A diferencia de otras pantallas LCD, esta pantalla LCD en negativo permite que la luz la atraviese sin producir distorsiones significativas. El potente LED que integra proporciona a la pantalla LCD en negativo la gran luminosidad que se requiere para proyectar la luz a cierta distancia. Gracias a la excelente precisión de la lente, podrás proyectar la imagen e incluso regular el enfoque como más te guste. No necesitarás levantarte para ver la hora. ¡Abre los ojos y listo!

Girar e invertir la proyección de imagen para facilitar la visualización

Sintonizador FM para disfrutar de la radio

El sintonizador FM integrado te permite disfrutar de las noticias o la música de tu emisora de radio favorita cuando lo desees, basta con sintonizar la emisora que deseas escuchar.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.7

de 4

18

Reseñas

13/11/2019

Deutschland

Deutschland

Sehr guter Radiowecker

Der Wecker hat ein sehr schönes Design, die Zeitprojektion ist sehr gut und der Radio funktioniert einwandfrei. Perfekter Empfang. Sehr guter Radiowecker und sehr zu empfehlen.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ4800 Radiowecker

Fecha de uso 2017-11-13

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ4800 Radiowecker

Fecha de uso 2017-11-13

05/09/2017

Suisse

Suisse

Comprador verificado

Hervorragend

Der Wecker tut seine Pflicht Tag und Nacht ausgezeichnet.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ4800 Radiowecker

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ4800 Radiowecker

26/08/2017

France

France

ce produit est design et très pratique

J'ai acheté ce produit il y a 3 mois, j'en suis très satisfait. Sa fonction de projection de l'heure au plafond est un réelle plus et fonctionne à merveille. Notons aussi que le double réveil (deux réveils) est très pratique. Rien a redire sur la fonction radio. A acheter sans hésiter!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ4800 Radio-réveil

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AJ4800 Radio-réveil

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