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Descatalogado
AJ4800/12
Despiértate y brilla.
Porque cada día es especial, el radio reloj de Philips es un compañero matutino especial. La función de proyección de la hora permite visualizar la hora en cualquier superficie. Sólo con despertarte y abrir los ojos, verás la hora. Las mañanas son todavía mejores
Proyección hora
Sintonización digital, FM
Alarma dual
Funciona con pilas o CA
La función de proyección de la hora permite proyectar la hora en cualquier superficie y con cualquier ángulo. El innovador sistema de proyección que utiliza garantiza la correcta posición y orientación de la hora. A diferencia de otras pantallas LCD, esta pantalla LCD en negativo permite que la luz la atraviese sin producir distorsiones significativas. El potente LED que integra proporciona a la pantalla LCD en negativo la gran luminosidad que se requiere para proyectar la luz a cierta distancia. Gracias a la excelente precisión de la lente, podrás proyectar la imagen e incluso regular el enfoque como más te guste. No necesitarás levantarte para ver la hora. ¡Abre los ojos y listo!
El sintonizador FM integrado te permite disfrutar de las noticias o la música de tu emisora de radio favorita cuando lo desees, basta con sintonizar la emisora que deseas escuchar.
2.7
de 4
18
Reseñas
13/11/2019
Deutschland
Sehr guter Radiowecker
Der Wecker hat ein sehr schönes Design, die Zeitprojektion ist sehr gut und der Radio funktioniert einwandfrei. Perfekter Empfang. Sehr guter Radiowecker und sehr zu empfehlen.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ4800 Radiowecker
Fecha de uso 2017-11-13
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ4800 Radiowecker
Fecha de uso 2017-11-13
Cello
05/09/2017
Suisse
Comprador verificado
Hervorragend
Der Wecker tut seine Pflicht Tag und Nacht ausgezeichnet.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ4800 Radiowecker
Sí, recomiendo este producto
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avis04
26/08/2017
France
ce produit est design et très pratique
J'ai acheté ce produit il y a 3 mois, j'en suis très satisfait. Sa fonction de projection de l'heure au plafond est un réelle plus et fonctionne à merveille. Notons aussi que le double réveil (deux réveils) est très pratique. Rien a redire sur la fonction radio. A acheter sans hésiter!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ4800 Radio-réveil
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ4800 Radio-réveil