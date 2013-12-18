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Descatalogado
AJ5000/12
Colorea tu día
Realiza una declaración de tu estilo con un elegante reloj para tu mesita que te ofrece mucho más aparte de su apariencia. Este reloj AJ5000/12 de Philips ajusta automáticamente la hora adecuada cuando se conecta y ajusta la luz ambiental multicolor adecuada.
Luces ambientales multicolor
Sintonización digital, FM
Alarma dual
Hora y alarma de reserva
Comienza siempre bien el día eligiendo cómo despertarte: con un zumbador, una melodía o con tu emisora de radio favorita para que dejes de estar adormilado. Además, las luces ambientales pueden encenderse al sonar la alarma, haciendo que disfrutes de una mañana placentera. Estas luces ambientales también están diseñadas para cambiar los colores según cuánto hayas aplazado la alarma cuando sonó por primera vez. Permanece en verde durante los primeros diez minutos, después se vuelve amarilla durante los diez minutos siguientes y finalmente se vuelve roja para señalar que se está haciendo tarde.
Para evitar que te quedes dormido, el radio reloj de Philips dispone de una función de alarma diferida. Si la alarma suena y quieres seguir durmiendo un poco más, simplemente pulsa el botón de repetición de alarma una vez y vuélvete a dormir. En nueve minutos la alarma volverá a sonar. Puedes continuar pulsando el botón de repetición de alarma cada nueve minutos hasta que apagues del todo la alarma.
Cuando hay un fallo en el suministro, este inteligente reloj mantendrá la hora establecida y tu configuración. La alarma establecida permanece activa incluso cuando la pantalla está apagada; todo gracias a una batería preinstalada. Cuando vuelve el suministro, no necesitas ajustar el reloj ni volver a configurar los ajustes. Lo más sorprendente es que incluso si no vuelve el suministro, la batería proporciona suficiente energía para que funcione el zumbador a la hora de la alarma que hayas establecido; asegurándose de que nunca te quedes dormido.
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3.1
de 4
66
Reseñas
phrcovaleda
18/12/2013
España
Muy recomendable
Bonito, útil, versátil y efectivo. Es un buen producto de Philips.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ5000 Radio reloj con sintonización digital
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ5000 Radio reloj con sintonización digital
malpharus
27/09/2013
España
Belleza
Es un artículo aparte de práctico muy bonito... Es muy fácil cambiar las alarmas, la hora y demás...
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ5000 Radio reloj con sintonización digital
Sí, recomiendo este producto
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marcelo
17/09/2012
España
Recomendable
Buscaba un despertador con alarma doble, este ha cumplido sobradamente con mis expectativas.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ5000 Radio reloj con sintonización digital
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AJ5000 Radio reloj con sintonización digital