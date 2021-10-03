Filtración avanzada en varias fases para un rendimiento superior

El sistema de filtración en 3 fases filtra una amplia variedad de contaminantes para ofrecer un rendimiento superior y duradero. El filtro CP reduce las partículas grandes y absorbe cloro, pesticidas y productos químicos. A continuación, el filtro RO elimina los sólidos disueltos totales en el agua. Hasta el 99,999 % de eliminación de bacterias, el 99,999 % de eliminación de virus, el 99,99 % de eliminación de plomo, el 99 % de eliminación de pesticidas, el 99 % de eliminación de productos químicos y el 99 % de eliminación de dureza del agua.*