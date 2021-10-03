Buscar términos
AUT2015/10
Filtración por ósmosis inversa avanzada de flujo directo
Gracias a su innovadora tecnología de filtración por ósmosis inversa, este sistema de filtrado de 3 fases es capaz de filtrar partículas de hasta 0,0001 micras. La membrana de ósmosis inversa de 400 GPD permite una filtración instantánea de 1,05 l/min. Además, cuenta con un indicador inteligente que recuerda cuándo es necesario sustituir el filtro.Más información
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
Sistema de filtración de agua bajo el fregadero
total
recurring payment
El sistema de filtración en 3 fases filtra una amplia variedad de contaminantes para ofrecer un rendimiento superior y duradero. El filtro CP reduce las partículas grandes y absorbe cloro, pesticidas y productos químicos. A continuación, el filtro RO elimina los sólidos disueltos totales en el agua. Hasta el 99,999 % de eliminación de bacterias, el 99,999 % de eliminación de virus, el 99,99 % de eliminación de plomo, el 99 % de eliminación de pesticidas, el 99 % de eliminación de productos químicos y el 99 % de eliminación de dureza del agua.*
La filtración por ósmosis inversa avanzada elimina de forma efectiva contaminantes de hasta 0,0001 micras, lo que te proporciona una absoluta garantía de la calidad del agua que bebes.
La membrana de ósmosis inversa de 400 GPD (galón por día) ofrece un flujo rápido de 1,05 l/min, lo que te permite disfrutar de agua pura en segundos.
El diseño sin tanque garantiza que cada gota de agua se filtre en el momento, lo que reduce el riesgo de contaminación secundaria. El tamaño compacto libera espacio en el área de almacenamiento bajo el fregadero.
Cuenta con el modo de microfiltración y el modo de filtración RO. En el modo de microfiltración, el agua solo pasa por el filtro CP. Las impurezas se reducen mientras que los minerales se mantienen. No hay agua de drenaje. En el modo de purificación RO, el agua pasa por el filtro CP y el filtro RO. El agua se purifica para ofrecer una limpieza absoluta.
Para instalar el sistema desde el principio, se requieren las mínimas tuberías y conexiones. Sustitución de filtro fácil e higiénica gracias al sistema QuickTwist, sin necesidad de herramientas o limpieza adicionales.
El indicador electrónico de vida útil de los filtros recuerda la sustitución del filtro automáticamente calculando la filtración de agua real. La sustitución puntual del filtro ayuda a garantizar un rendimiento de filtración constante.
Con una excepcional relación de agua filtrada por RO frente a agua de rechazo (de hasta 1,5:1), nuestro sistema ahorra agua hasta un 350 % más en comparación con un sistema de RO tradicional.** Esta alta eficiencia de filtración contribuye a reducir la factura del agua y el flujo de agua de rechazo.
Los filtros de larga duración permiten ahorrar en la factura del agua. Filtro OI: hasta 11 000 l de capacidad de filtración y dura hasta 36 meses. Filtro CP: hasta 6000 l de capacidad de filtración y dura hasta 12 meses.
El detector supervisa las fugas de agua y avisa automáticamente, además de cortar el suministro de agua en el improbable caso de que se produzca una fuga.
Con la función de autodescarga inteligente, el rendimiento de filtración de la membrana de ósmosis inversa se mantiene sin esfuerzo.
Rendimiento de filtrado
Especificaciones del filtro
Especificaciones generales
Configuraciones de seguridad
