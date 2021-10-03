Buscar términos

      Filtración por ósmosis inversa avanzada de flujo directo

      Gracias a su innovadora tecnología de filtración por ósmosis inversa, este sistema de filtrado de 3 fases es capaz de filtrar partículas de hasta 0,0001 micras. La membrana de ósmosis inversa de 400 GPD permite una filtración instantánea de 1,05 l/min. Además, cuenta con un indicador inteligente que recuerda cuándo es necesario sustituir el filtro.

      Filtración por ósmosis inversa avanzada de flujo directo

      Diseño sin depósito con membrana de 400 GPD.

      • Filtración RO en 3 fases
      • Sin depósito con membrana de 400 GPD*
      • Dos modos de filtración
      • Indicador inteligente
      Filtración avanzada en varias fases para un rendimiento superior

      Filtración avanzada en varias fases para un rendimiento superior

      El sistema de filtración en 3 fases filtra una amplia variedad de contaminantes para ofrecer un rendimiento superior y duradero. El filtro CP reduce las partículas grandes y absorbe cloro, pesticidas y productos químicos. A continuación, el filtro RO elimina los sólidos disueltos totales en el agua. Hasta el 99,999 % de eliminación de bacterias, el 99,999 % de eliminación de virus, el 99,99 % de eliminación de plomo, el 99 % de eliminación de pesticidas, el 99 % de eliminación de productos químicos y el 99 % de eliminación de dureza del agua.*

      Filtración por ósmosis inversa profunda de hasta 0,0001 micras

      Filtración por ósmosis inversa profunda de hasta 0,0001 micras

      La filtración por ósmosis inversa avanzada elimina de forma efectiva contaminantes de hasta 0,0001 micras, lo que te proporciona una absoluta garantía de la calidad del agua que bebes.

      Flujo rápido de 1,05 l/min con RO de 400 GPD

      Flujo rápido de 1,05 l/min con RO de 400 GPD

      La membrana de ósmosis inversa de 400 GPD (galón por día) ofrece un flujo rápido de 1,05 l/min, lo que te permite disfrutar de agua pura en segundos.

      Cada gota se filtra en el momento y ahorra espacio

      Cada gota se filtra en el momento y ahorra espacio

      El diseño sin tanque garantiza que cada gota de agua se filtre en el momento, lo que reduce el riesgo de contaminación secundaria. El tamaño compacto libera espacio en el área de almacenamiento bajo el fregadero.

      Dos salidas de agua para beber y lavar alimentos.

      Dos salidas de agua para beber y lavar alimentos.

      Cuenta con el modo de microfiltración y el modo de filtración RO. En el modo de microfiltración, el agua solo pasa por el filtro CP. Las impurezas se reducen mientras que los minerales se mantienen. No hay agua de drenaje. En el modo de purificación RO, el agua pasa por el filtro CP y el filtro RO. El agua se purifica para ofrecer una limpieza absoluta.

      Instalación rápida y sustitución del filtro

      Instalación rápida y sustitución del filtro

      Para instalar el sistema desde el principio, se requieren las mínimas tuberías y conexiones. Sustitución de filtro fácil e higiénica gracias al sistema QuickTwist, sin necesidad de herramientas o limpieza adicionales.

      El indicador de vida útil del filtro recuerda cuándo es necesario sustituirlo

      El indicador de vida útil del filtro recuerda cuándo es necesario sustituirlo

      El indicador electrónico de vida útil de los filtros recuerda la sustitución del filtro automáticamente calculando la filtración de agua real. La sustitución puntual del filtro ayuda a garantizar un rendimiento de filtración constante.

      Relación de agua de drenaje baja de 1,5:1

      Relación de agua de drenaje baja de 1,5:1

      Con una excepcional relación de agua filtrada por RO frente a agua de rechazo (de hasta 1,5:1), nuestro sistema ahorra agua hasta un 350 % más en comparación con un sistema de RO tradicional.** Esta alta eficiencia de filtración contribuye a reducir la factura del agua y el flujo de agua de rechazo.

      Los filtros duraderos reducen tu factura del agua

      Los filtros duraderos reducen tu factura del agua

      Los filtros de larga duración permiten ahorrar en la factura del agua. Filtro OI: hasta 11 000 l de capacidad de filtración y dura hasta 36 meses. Filtro CP: hasta 6000 l de capacidad de filtración y dura hasta 12 meses.

      Detector de fugas para mayor seguridad

      Detector de fugas para mayor seguridad

      El detector supervisa las fugas de agua y avisa automáticamente, además de cortar el suministro de agua en el improbable caso de que se produzca una fuga.

      Rendimiento óptimo con la descarga automática de la membrana

      Rendimiento óptimo con la descarga automática de la membrana

      Con la función de autodescarga inteligente, el rendimiento de filtración de la membrana de ósmosis inversa se mantiene sin esfuerzo.

      Especificaciones técnicas

      • Rendimiento de filtrado

        Reducción del cloro
        Precisión del filtro
        0,0001 micras
        Reducción de bacterias
        hasta el 99,999 %
        Reducción de la dureza del agua
        Reducción de la turbidez
        Reducción de pesticidas
        hasta el 99,9 %
        Reducción de COV
        Reducción de virus
        hasta el 99,99 %
        Reducción de metales pesados
        hasta el 99 %
        Reducción química
        hasta el 99 %
        Reducción de sedimentos

      • Especificaciones del filtro

        Capacidad de filtrado
        • RO: 11 000 l
        • CP: 6000 l
        Material del filtro
        • Membrana de RO de 400 GPD
        • Bloqueo de sedimento y carbono
        Vida útil del filtro
        • Filtro CP: 6-12 meses
        • Filtro RO: 24-36 meses

      • Especificaciones generales

        Dimensión del producto
        134 x 392 x 393  mm
        Capacidad del depósito de agua
        N
        Temperatura del agua de entrada
        5-38   °C
        Caudal (l/min)
        1,05 l/min
        Presión de trabajo aplicable
        0,1~0,4 MPa
        Relación de agua de drenaje
        1,5:1
        Dos salidas de agua
        S
        Potencia
        65 W

      • Configuraciones de seguridad

        Recordatorio de sustitución del filtro
        S
        Detector de fugas
        S
        Descarga automática
        S

      Obtener asistencia sobre este producto

      Accede a consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información sobre seguridad y cumplimiento de normativas.

      • Probado por SGS en condiciones de laboratorio.
      • * Probado por el laboratorio interno.
      • ** Con un volumen de 10 l/día. La vida útil real del filtro depende del uso diario y de la calidad del agua del grifo local.

