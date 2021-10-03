Buscar términos
AUT7006/10
Filtración por ósmosis inversa avanzada de flujo directo
Gracias a la mejor tecnología de filtración por ósmosis inversa de su clase, el sistema de filtrado de 5 fases es capaz de filtrar partículas de hasta 0,0001 micras. La membrana de ósmosis inversa de 800 GPD permite una filtración instantánea de 2,1 l/min. Además, cuenta con un grifo inteligente que recuerda cuándo es necesario sustituir el filtro.Más información
Purificador de agua bajo el fregadero
El sistema de filtración en 5 fases filtra diversos tipos de contaminantes para garantizar un rendimiento excelente y duradero. El filtro 4 en 1 reduce las partículas grandes y absorbe el cloro, los pesticidas y otros productos químicos. A continuación, el filtro RO elimina todos los sólidos disueltos en el agua. Finalmente, el agua pasa a través de la capa de carbono del filtro 4 en 1 de nuevo para mejorar aún más el sabor. El sistema es capaz de eliminar hasta el 99,999 % de las bacterias, el 99,999 % de los virus, el 99,99 % del plomo, el 99 % de los pesticidas y el 99 % de los productos químicos*.
La filtración por ósmosis inversa avanzada elimina de forma efectiva contaminantes de hasta 0,0001 micras, lo que te proporciona una absoluta garantía de la calidad del agua que bebes.
La membrana de ósmosis inversa de 800 GPD (galones por día) ofrece un flujo extrarrápido de 2,1 l/min, lo que te permite disfrutar de agua pura en segundos.
El diseño sin tanque garantiza que cada gota de agua se filtre en el momento, lo que reduce el riesgo de contaminación secundaria. El tamaño compacto libera espacio en el área de almacenamiento bajo el fregadero.
El grifo inteligente te recuerda automáticamente sustituir el filtro al calcular el consumo real de agua. Sabrás cuándo debes sustituirlo de un vistazo, sin necesidad de inclinarte y comprobar el sistema bajo el fregadero. La sustitución puntual del filtro ayuda a garantizar un rendimiento de filtración constante.
Con una excepcional relación de agua filtrada por RO frente a agua de rechazo (de hasta 2:1), nuestro sistema ahorra agua hasta un 500 % más en comparación con un sistema de RO tradicional.** Esta alta eficiencia de filtración contribuye a reducir la factura del agua y el flujo de agua de rechazo.
Los filtros de larga duración permiten ahorrar en la factura del agua. Filtro RO: hasta 18 250 l de capacidad de filtración y dura hasta 60 meses. Filtro PC: hasta 15 330 l de capacidad de filtración y dura hasta 24 meses.
Ya no es necesario comprar agua embotellada para beber o cocinar. Consigue agua pura de la mejor calidad directamente en casa. Gasta menos y ahorra miles de botellas de plástico de un solo uso cada año.
El detector supervisa las fugas de agua y avisa automáticamente, además de cortar el suministro de agua en el improbable caso de que se produzca una fuga.
Con la función de autodescarga inteligente, el rendimiento de filtración de la membrana de ósmosis inversa se mantiene sin esfuerzo.
Rendimiento de filtrado
Especificaciones del filtro
Especificaciones generales
Configuraciones de seguridad
