Filtración avanzada en varias fases para un rendimiento superior

El sistema de filtración en 5 fases filtra diversos tipos de contaminantes para garantizar un rendimiento excelente y duradero. El filtro 4 en 1 reduce las partículas grandes y absorbe el cloro, los pesticidas y otros productos químicos. A continuación, el filtro RO elimina todos los sólidos disueltos en el agua. Finalmente, el agua pasa a través de la capa de carbono del filtro 4 en 1 de nuevo para mejorar aún más el sabor. El sistema es capaz de eliminar hasta el 99,999 % de las bacterias, el 99,999 % de los virus, el 99,99 % del plomo, el 99 % de los pesticidas y el 99 % de los productos químicos*.