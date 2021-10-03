Buscar términos

0

Carrito de la compra

No hay ningún artículo en el carrito de la compra.

    • Filtración por ósmosis inversa avanzada de flujo directo Filtración por ósmosis inversa avanzada de flujo directo Filtración por ósmosis inversa avanzada de flujo directo

      AquaShield Purificador de agua bajo el fregadero

      AUT7006/10

      Clasificación general / 5
      • Opinión Opiniones

      Filtración por ósmosis inversa avanzada de flujo directo

      Gracias a la mejor tecnología de filtración por ósmosis inversa de su clase, el sistema de filtrado de 5 fases es capaz de filtrar partículas de hasta 0,0001 micras. La membrana de ósmosis inversa de 800 GPD permite una filtración instantánea de 2,1 l/min. Además, cuenta con un grifo inteligente que recuerda cuándo es necesario sustituir el filtro.

      Más información

      Productos similares

      Ver todos los Filtrado de agua

      Compra este pack y ahorra Compra este pack y consigue 1 artículo gratis

      Tus necesidades cubiertas en un sola compra

      Precio del paquete

      Omitir

      Selecciona uno de los siguientes productos: Elige uno de los siguientes productos:

      Añadir accesorios

      Este producto
      AquaShield
      - {discount-value}

      AquaShield

      Purificador de agua bajo el fregadero

      total

      recurring payment

      Filtración por ósmosis inversa avanzada de flujo directo

      Diseño sin depósito con membrana de 800 GPD.

      • Filtración RO en 5 fases
      • Diseño sin depósito con membrana de 800 GPD
      • Grifo inteligente
      Filtración avanzada en varias fases para un rendimiento superior

      Filtración avanzada en varias fases para un rendimiento superior

      El sistema de filtración en 5 fases filtra diversos tipos de contaminantes para garantizar un rendimiento excelente y duradero. El filtro 4 en 1 reduce las partículas grandes y absorbe el cloro, los pesticidas y otros productos químicos. A continuación, el filtro RO elimina todos los sólidos disueltos en el agua. Finalmente, el agua pasa a través de la capa de carbono del filtro 4 en 1 de nuevo para mejorar aún más el sabor. El sistema es capaz de eliminar hasta el 99,999 % de las bacterias, el 99,999 % de los virus, el 99,99 % del plomo, el 99 % de los pesticidas y el 99 % de los productos químicos*.

      Filtración por ósmosis inversa profunda de hasta 0,0001 micras

      Filtración por ósmosis inversa profunda de hasta 0,0001 micras

      La filtración por ósmosis inversa avanzada elimina de forma efectiva contaminantes de hasta 0,0001 micras, lo que te proporciona una absoluta garantía de la calidad del agua que bebes.

      Flujo extrarrápido de 2,1 l/min con RO de 800 GPD

      Flujo extrarrápido de 2,1 l/min con RO de 800 GPD

      La membrana de ósmosis inversa de 800 GPD (galones por día) ofrece un flujo extrarrápido de 2,1 l/min, lo que te permite disfrutar de agua pura en segundos.

      Cada gota se filtra en el momento y ahorra espacio

      Cada gota se filtra en el momento y ahorra espacio

      El diseño sin tanque garantiza que cada gota de agua se filtre en el momento, lo que reduce el riesgo de contaminación secundaria. El tamaño compacto libera espacio en el área de almacenamiento bajo el fregadero.

      Sabrás cuándo sustituir el filtro de un vistazo

      Sabrás cuándo sustituir el filtro de un vistazo

      El grifo inteligente te recuerda automáticamente sustituir el filtro al calcular el consumo real de agua. Sabrás cuándo debes sustituirlo de un vistazo, sin necesidad de inclinarte y comprobar el sistema bajo el fregadero. La sustitución puntual del filtro ayuda a garantizar un rendimiento de filtración constante.

      Relación de agua de drenaje baja de 2:1

      Relación de agua de drenaje baja de 2:1

      Con una excepcional relación de agua filtrada por RO frente a agua de rechazo (de hasta 2:1), nuestro sistema ahorra agua hasta un 500 % más en comparación con un sistema de RO tradicional.** Esta alta eficiencia de filtración contribuye a reducir la factura del agua y el flujo de agua de rechazo.

      Filtros de larga duración para ahorrar costes

      Filtros de larga duración para ahorrar costes

      Los filtros de larga duración permiten ahorrar en la factura del agua. Filtro RO: hasta 18 250 l de capacidad de filtración y dura hasta 60 meses. Filtro PC: hasta 15 330 l de capacidad de filtración y dura hasta 24 meses.

      Ahorra miles de botellas de plástico de un solo uso

      Ahorra miles de botellas de plástico de un solo uso

      Ya no es necesario comprar agua embotellada para beber o cocinar. Consigue agua pura de la mejor calidad directamente en casa. Gasta menos y ahorra miles de botellas de plástico de un solo uso cada año.

      Detector de fugas para mayor seguridad

      Detector de fugas para mayor seguridad

      El detector supervisa las fugas de agua y avisa automáticamente, además de cortar el suministro de agua en el improbable caso de que se produzca una fuga.

      Rendimiento óptimo con la descarga automática de la membrana

      Rendimiento óptimo con la descarga automática de la membrana

      Con la función de autodescarga inteligente, el rendimiento de filtración de la membrana de ósmosis inversa se mantiene sin esfuerzo.

      Especificaciones técnicas

      • Rendimiento de filtrado

        Precisión del filtro
        • 0,0001 micras
        • RO: 0,0001 micras
        Reducción del cloro
        hasta el 99 %
        Reducción de pesticidas
        hasta el 99 %
        Reducción de la turbidez
        Reducción de bacterias
        hasta el 99,999 %
        Reducción de la dureza del agua
        • hasta el 99 %
        Reducción de COV
        • hasta el 99 %
        • hasta el 99,999 %
        Reducción de virus
        hasta el 99,999 %
        Reducción de metales pesados
        hasta el 99 %
        Reducción química
        hasta el 99 %
        Reducción de sedimentos

      • Especificaciones del filtro

        Capacidad de filtrado
        • PC 4 en 1: 15 330 l
        • RO: 18 250 l
        Material del filtro
        • Filtro 4 en 1 innovador
        • Membrana de RO de 800 GPD
        Vida útil del filtro
        • Filtro PC 4 en 1: 12-24 meses
        • Filtro RO: 48-60 meses

      • Especificaciones generales

        Dimensión del producto
        448 x 135 x 393 mm  mm
        Capacidad del depósito de agua
        N
        Temperatura del agua de entrada
        5-38   °C
        Caudal (l/min)
        2,1 l/min
        Presión de trabajo aplicable
        0,1~0,4 MPa
        Relación de agua de drenaje
        2:1
        Dos salidas de agua
        N
        Potencia
        110 W

      • Configuraciones de seguridad

        Recordatorio de sustitución del filtro
        S
        Detector de fugas
        N
        Descarga automática
        S

      Badge-D2C

      Obtener asistencia sobre este producto

      Accede a consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información sobre seguridad y cumplimiento de normativas.

      Productos sugeridos

      Productos vistos recientemente

      Opiniones

      Sé el primero en opinar sobre este artículo

      • Independently tested under laboratory conditions.
      • * Probado por el laboratorio interno.
      • ** Con un volumen de 10 l/día. La vida útil real del filtro depende del uso diario y de la calidad del agua del grifo local.

      Ofertas exclusivas, solo para ti


      Adopta un estilo de vida más saludable. Regístrate ahora.

      10€ de descuento en tu primera compra.*

      Acceso anticipado a las rebajas.

      Consejos sobre cómo llevar un estilo de vida saludable.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.
      ¿Qué significa?
      *Haz click aquí para leer nuestros términos y condiciones.

      Enlaces rápidos

      Asistencia de la tienda online
      Términos y Condiciones
      Buscar pedido
      Ponte en contacto con nosotros
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Todos los derechos reservados.

      Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.