Buscar términos

0

Carrito de la compra

No hay ningún artículo en el carrito de la compra.

    • Filtro de agua instantáneo de nueva generación Filtro de agua instantáneo de nueva generación Filtro de agua instantáneo de nueva generación

      Cartucho de filtro

      AWP225/24

      Clasificación general / 5
      • Opinión Opiniones

      Filtro de agua instantáneo de nueva generación

      Gracias al poder de la fibra de carbono altamente porosa, el filtro Micro X-Clean Instant de Philips convierte el agua del grifo en agua pura y fresca reduciendo el cloro, el plomo, los pesticidas y los microplásticos.

      Productos similares

      Ver todos los Filtrado de agua

      Compra este pack y ahorra Compra este pack y consigue 1 artículo gratis

      Tus necesidades cubiertas en un sola compra

      Precio del paquete

      Omitir

      Selecciona uno de los siguientes productos: Elige uno de los siguientes productos:

      Añadir accesorios

      Este producto
      Cartucho de filtro
      - {discount-value}

      Cartucho de filtro

      total

      recurring payment

      Filtro de agua instantáneo de nueva generación

      2 veces más de capacidad de agua filtrada, 4 veces más rápido flujo de agua*

      Deliciosa agua con un coste muy inferior al del agua embotellada

      Deliciosa agua con un coste muy inferior al del agua embotellada

      Agua de gran sabor con un coste y un desperdicio muy inferior al del agua embotellada.

      Convierte el agua del grifo en agua más pura y de excelente sabor

      Impulsado por la innovadora fibra de carbono activada, que tiene una absorción más eficiente debido a su estructura altamente porosa, el filtro Micro X-Clean Instant logra un flujo 4 veces más rápido que una jarra de filtrado* y mantiene el mismo rendimiento de filtración.

      Prolonga la vida útil de los electrodomésticos de cocina

      Prolonga la vida útil de los electrodomésticos de cocina al evitar la acumulación de cal.

      Especificaciones técnicas

      • Rendimiento de filtrado

        Reducción de microplásticos

      • Condiciones del agua de entrada

        Temperatura del agua de entrada
        2-38   °C
        Calidad del agua de entrada
        Agua del grifo municipal
        Presión del agua de entrada
        (atmosférica) 0-1  bar

      • Especificaciones generales

        Vida útil del filtro
        1 mes
        Dimensiones del producto (L. x An. x Al.)
        46*46*115  mm
        Velocidad del flujo de agua
        1 l/min
        Cantidad del filtro
        paquete de 3

      • País de origen

        Cartucho de filtro
        Fabricado de forma responsable en China

      Badge-D2C

      Obtener asistencia sobre este producto

      Accede a consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información sobre seguridad y cumplimiento de normativas.

      Productos sugeridos

      Productos vistos recientemente

      Opiniones

      Sé el primero en opinar sobre este artículo

      • * En comparación con la jarra de Philips AWP2900

      Ofertas exclusivas, solo para ti


      Adopta un estilo de vida más saludable. Regístrate ahora.

      10€ de descuento en tu primera compra.*

      Acceso anticipado a las rebajas.

      Consejos sobre cómo llevar un estilo de vida saludable.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.
      ¿Qué significa?
      *Haz click aquí para leer nuestros términos y condiciones.

      Enlaces rápidos

      Asistencia de la tienda online
      Términos y Condiciones
      Buscar pedido
      Ponte en contacto con nosotros
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Todos los derechos reservados.

      Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.