Hasta un 50 % más de reducción de la dureza*

Con un 50 % más de resinas con intercambio de iones, el filtro Micro X-Clean Softening+ de Philips ofrece un rendimiento mejorado en descalcificación del agua para zonas de agua dura, lo que proporciona agua pura y fresca, bebidas frías y calientes llenas de sabor, además de prolongar la vida útil de la hervidora al evitar la acumulación de cal.