      Cartucho de filtro

      AWP230P6/24

      Disfruta de agua pura y fresca

      Con un 50 % más de resinas con intercambio de iones, el filtro cuenta con un rendimiento mejorado en descalcificación del agua para zonas de agua dura.

      Disfruta de agua pura y fresca

      Hasta un 50 % más de reducción de la dureza*

      • Micro X-Clean Softening+
      • Microfiltrado

      Saca el máximo partido a tu agua

      Disfruta de agua fresca y pura, y de bebidas frías y calientes llenas de sabor con el filtro Micro X-Clean Softening+ de Philips que reduce el cloro, la cal, los metales pesados y los contaminantes emergentes, como los microplásticos, PFOA y PFOS*.

      Hasta un 50 % más de reducción de la dureza*

      Con un 50 % más de resinas con intercambio de iones, el filtro Micro X-Clean Softening+ de Philips ofrece un rendimiento mejorado en descalcificación del agua para zonas de agua dura, lo que proporciona agua pura y fresca, bebidas frías y calientes llenas de sabor, además de prolongar la vida útil de la hervidora al evitar la acumulación de cal.

      Fabricado con material sin BPA

      El material apto para uso alimentario cuenta con la certificación sin BPA y es seguro y saludable tanto para adultos como para niños

      Deliciosa agua con un coste muy inferior al del agua embotellada

      Agua de gran sabor con un coste y un desperdicio muy inferior al del agua embotellada.

      Compatible con numerosas jarras de filtrado de forma ovalada

      Compatible con las jarras de filtrado de agua de Philips que utilizan un filtro de forma ovalada. También es compatible con BRITA**, MAXTRA**, MAXTRA+**, PerfectFit** y otras jarras de filtrado de forma ovalada.

      Especificaciones técnicas

      • Rendimiento de filtrado

        Reducción de microplásticos
        Reducción del cloro
        Material del filtro
        GAC + resinas con intercambio de iones
        Reducción de pesticidas
        Reducción de la dureza del agua
        Reducción del plomo
        Reducción de PFOA
        Reducción de PFOS

      • Especificaciones generales

        Vida útil del filtro
        1 mes
        Cantidad del filtro
        Paquete de seis
      Obtener asistencia sobre este producto

      Accede a consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información sobre seguridad y cumplimiento de normativas.

      Opiniones

      Sé el primero en opinar sobre este artículo

      • En comparación con el filtro Micro X-Clean AWP210 de Philips basado en los protocolos de prueba del estándar europeo EN 17093:2018.
      • *BRITA, MAXTRA, MAXTRA+ y PerfectFit son marcas registradas de Brita GmbH.

