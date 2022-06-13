Buscar términos
AWP230P6/24
Disfruta de agua pura y fresca
Con un 50 % más de resinas con intercambio de iones, el filtro cuenta con un rendimiento mejorado en descalcificación del agua para zonas de agua dura.Más información
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
Cartucho de filtro
total
recurring payment
Disfruta de agua fresca y pura, y de bebidas frías y calientes llenas de sabor con el filtro Micro X-Clean Softening+ de Philips que reduce el cloro, la cal, los metales pesados y los contaminantes emergentes, como los microplásticos, PFOA y PFOS*.
Con un 50 % más de resinas con intercambio de iones, el filtro Micro X-Clean Softening+ de Philips ofrece un rendimiento mejorado en descalcificación del agua para zonas de agua dura, lo que proporciona agua pura y fresca, bebidas frías y calientes llenas de sabor, además de prolongar la vida útil de la hervidora al evitar la acumulación de cal.
El material apto para uso alimentario cuenta con la certificación sin BPA y es seguro y saludable tanto para adultos como para niños
Agua de gran sabor con un coste y un desperdicio muy inferior al del agua embotellada.
Compatible con las jarras de filtrado de agua de Philips que utilizan un filtro de forma ovalada. También es compatible con BRITA**, MAXTRA**, MAXTRA+**, PerfectFit** y otras jarras de filtrado de forma ovalada.
Rendimiento de filtrado
Especificaciones generales
