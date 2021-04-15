Buscar términos

      GoZero Botella de filtración

      AWP2731GNR/24

      Prueba la frescura en cada sorbo.

      El filtro GoZero Daily mejora eficazmente la calidad del agua del grifo reduciendo el cloro, el plomo y los pesticidas*. ¡Sin comprometer el flujo de agua!

      Prueba la frescura en cada sorbo.

      Sabor a agua embotellada sin residuos

      • 660 ml
      • Filtración instantánea
      • Tritan sin BPA
      • Verde paraíso
      A prueba de polvo

      A prueba de polvo

      La botella incluye una tapa a prueba de polvo para que el accesorio bucal permanezca limpio.

      Hermético

      Hermético

      El diseño a prueba de fugas garantiza que el agua no se derrame dentro de tu bolsa o mochila.

      Apto para lavavajillas

      Apto para lavavajillas

      Todas las piezas son aptas para el lavavajillas (a un máx. de 50 grados Celsius) excepto el filtro.

      Deliciosa agua con un coste muy inferior al del agua embotellada

      Deliciosa agua con un coste muy inferior al del agua embotellada

      Agua de gran sabor con un coste y un desperdicio muy inferior al del agua embotellada.

      Botella Tritan sin BPA

      Botella Tritan sin BPA

      Fabricada con plástico Tritan sin BPA, la botella es más duradera, ligera y resistente al calor y las roturas.

      Se adapta a la mayoría de los portavasos

      Se adapta a la mayoría de los portavasos

      La botella se adapta bien a la mayoría de tamaños estándar de portavasos.

      Filtra mientras bebes

      Filtra mientras bebes

      Solo tienes que insertar el filtro en la pajita y volver a colocar esta en la tapa antes de enroscar la tapa en la botella. Bebe un poco y disfruta.

      Apta para cubitos de hielo

      Apta para cubitos de hielo

      El diseño de borde ancho permite el paso de cubitos de hielo estándar.

      Convierte el agua del grifo en agua más pura y de excelente sabor

      Fabricado con fibra de carbono activada altamente porosa, el filtro Daily mejora la calidad del agua del grifo al reducir el cloro, el plomo y los pesticidas, sin comprometer el flujo de agua.* Solo tienes que llenar la botella, beber y disfrutar.

      Especificaciones técnicas

      • Condiciones del agua de entrada

        Filtro Daily AWP285
        • De 5 a 38 grados Celsius
        • Agua del grifo municipal

      • Especificaciones generales

        Dimensión del producto
        75 x 75 x 237  mm
        Color
        Color menta verde
        Capacidad de filtrado
        150 l
        Vida útil del filtro
        1 mes
        Cartucho de filtros de sustitución
        Filtro Daily AWP285
        Material de la botella
        Tritan
        Cantidad del filtro
        Paquete de uno
        Capacidad de la botella (sin filtro)
        660 ml
      • *Según el resultado de las pruebas de la agencia internacional de pruebas y certificación SGS en condiciones de laboratorio.

