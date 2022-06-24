Buscar términos
AWP2943WHT3/24
Siéntete mejor que nunca
Gracias a los filtros Micro X-Clean Softening+, la jarra ofrece un mejor suavizado del agua para zonas de agua dura.Más información
Jarra de filtrado de agua
Agua de gran sabor con un coste y un desperdicio muy inferior al del agua embotellada.
El filtro Micro X-Clean Softening+ de 4 etapas con una mezcla especial de medios filtrantes está diseñado para zonas con agua dura y reduce las partículas grandes, el cloro, el plomo, los pesticidas, los microplásticos y otras sustancias que alteran el sabor
El temporizador digital te recuerda cuándo debes sustituir el filtro para obtener los mejores resultados.
Prolonga la vida útil de los electrodomésticos de cocina al evitar la acumulación de cal.
Tapa abatible para un llenado con una sola mano.
Al evitar que el polvo entre a través de la salida de agua, la boquilla a prueba de polvo mantiene el agua limpia y fresca.
La jarra de agua y el embudo son aptos para el lavavajillas (a un máximo de 50 °C). Si no incorpora un temporizador, la tapa también es apta para el lavavajillas. *La tapa con temporizador y el cartucho de filtro no son aptos para el lavavajillas.
