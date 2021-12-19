Buscar términos

    Siéntete mejor que nunca

      Jarra de filtrado de agua

      AWP2933WHT/24

      Clasificación general / 5
      • Opinión Opiniones

      Siéntete mejor que nunca

      Gracias al filtro Philips Micro X-Clean, que reduce las sustancias que alteran el sabor y mucho más.

      Más información

      Disponible en:

      Siéntete mejor que nunca

      con agua pura y fresca

      • Microfiltrado
      • Encaja en la puerta del frigorífico
      • Temporizador digital
      Deliciosa agua con un coste muy inferior al del agua embotellada

      Deliciosa agua con un coste muy inferior al del agua embotellada

      Agua de gran sabor con un coste y un desperdicio muy inferior al del agua embotellada.

      Saca el máximo partido a tu agua

      Disfruta de agua fresca y pura, y de bebidas frías y calientes llenas de sabor con el filtro Micro X-Clean de Philips que reduce el cloro, la cal, los metales pesados y los contaminantes emergentes, como los microplásticos y PFOA*.

      El temporizador digital te recuerda cuándo debes sustituir el filtro

      El temporizador digital te recuerda cuándo debes sustituir el filtro para obtener los mejores resultados.

      Tapa abatible para un llenado con una sola mano

      Tapa abatible para un llenado con una sola mano.

      La boquilla a prueba de polvo mantiene el agua limpia y fresca

      Al evitar que el polvo entre a través de la salida de agua, la boquilla a prueba de polvo mantiene el agua limpia y fresca.

      Prolonga la vida útil de los electrodomésticos de cocina

      Prolonga la vida útil de los electrodomésticos de cocina al evitar la acumulación de cal.

      Apto para lavavajillas

      La jarra de agua y el embudo son aptos para el lavavajillas (a un máximo de 50 °C). Si no incorpora un temporizador, la tapa también es apta para el lavavajillas. *La tapa con temporizador y el cartucho de filtro no son aptos para el lavavajillas.

      Especificaciones técnicas

      • Condiciones del agua de entrada

        Calidad del agua de entrada
        Agua del grifo municipal
        Temperatura del agua de entrada
        5-38   °C

      • Especificaciones generales

        Dimensiones del producto (L. x An. x Al.)
        260*110*255  mm
        Color
        Blanco brillante
        Velocidad del flujo de agua
        0,3 l/min
        Vida útil del filtro
        1 mes
        Cartucho de filtros de sustitución
        AWP210/AWP211/AWP212
        Capacidad de la jarra
        2,6  L
        Cantidad del filtro
        Paquete de uno
        Capacidad de agua filtrada
        1,9  L

      • País de origen

        Jarra
        Fabricado de forma responsable en China

      Badge-D2C

      Obtener asistencia sobre este producto

      Accede a consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información sobre seguridad y cumplimiento de normativas.

      • * Los contaminantes u otras sustancias que elimina este filtro no están en todas las aguas.

