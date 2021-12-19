Buscar términos
AWP2933WHT/24
Siéntete mejor que nunca
Gracias al filtro Philips Micro X-Clean, que reduce las sustancias que alteran el sabor y mucho más.Más información
Jarra de filtrado de agua
Agua de gran sabor con un coste y un desperdicio muy inferior al del agua embotellada.
Disfruta de agua fresca y pura, y de bebidas frías y calientes llenas de sabor con el filtro Micro X-Clean de Philips que reduce el cloro, la cal, los metales pesados y los contaminantes emergentes, como los microplásticos y PFOA*.
El temporizador digital te recuerda cuándo debes sustituir el filtro para obtener los mejores resultados.
Tapa abatible para un llenado con una sola mano.
Al evitar que el polvo entre a través de la salida de agua, la boquilla a prueba de polvo mantiene el agua limpia y fresca.
Prolonga la vida útil de los electrodomésticos de cocina al evitar la acumulación de cal.
La jarra de agua y el embudo son aptos para el lavavajillas (a un máximo de 50 °C). Si no incorpora un temporizador, la tapa también es apta para el lavavajillas. *La tapa con temporizador y el cartucho de filtro no son aptos para el lavavajillas.
