AWP2980WH/24
Filtro de agua instantáneo de nueva generación
Gracias al poder de la fibra de carbono altamente porosa, el filtro Micro X-Clean Instant de Philips convierte el agua del grifo en agua pura y fresca reduciendo el cloro, el plomo, los pesticidas y los microplásticos.Más información
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
Filtro de agua instantáneo
Agua de gran sabor con un coste y un desperdicio muy inferior al del agua embotellada.
Recarga menos frecuente, hasta 3 l de agua por recarga, que es 2 veces el tamaño de una jarra*
Tapa abatible para un llenado con una sola mano.
Impulsado por la innovadora fibra de carbono activada, que tiene una absorción más eficiente debido a su estructura altamente porosa, el filtro Micro X-Clean Instant logra un flujo 4 veces más rápido que una jarra de filtrado* y mantiene el mismo rendimiento de filtración.
Prolonga la vida útil de los electrodomésticos de cocina al evitar la acumulación de cal.
Disfruta de agua dulce al instante con solo pulsar un botón.
Recargable mediante cable USB tipo C, la duración de la batería de las cargas es de hasta 1 mes.
Sistema de señal de sustitución de filtro doble basado en el volumen de filtración real y el periodo de uso.
Rendimiento de filtrado
Condiciones aplicables
Condiciones del agua de entrada
Especificaciones generales
País de origen
