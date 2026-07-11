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  • Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo
  • Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo
  • Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo
  • Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo
  • Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo
  • Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo
  • Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo
  • Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo
  • Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo
  • Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo
  • Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo
  • Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo
  • Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo
  • Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo
  • Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo
  • Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo
  • Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo
  • Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo

Bodygroom Series 3000Recortador corporal e íntimo impermeable

BG3027/03

4.1
| (742) Reseñas | 84% ha recomendado este producto
Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo
The Series 3000 is designed to power through hair, without compromise on skin comfort. Use the skin friendly shaver with contour following 2D technology or trim by clicking on the 3, 5 or 7mm length combs.
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OG BG 7000 Yin Yang Industry Logo [master-b27f7e2e8b3b4b18a391b2e300dd49cb] [com-mig]

La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

tecnología de seguimiento de contornos 2D con protección de la piel

Afeitado corporal preciso, seguro incluso de cintura para abajo

  • 3 peines-guía fácil montaje de 3, 5 y 7 mm

  • Afeitadora con seguimiento de contornos 2D

  • 60 min de uso sin cable, 1 h de carga

Afeitado seguro y cómodo de la piel delicada

Afeitado seguro y cómodo de la piel delicada

El cabezal de afeitado cuenta con puntas redondeadas patentadas y una lámina hipoalergénica para proteger la piel de los cortes y los pellizcos durante el afeitado.

Recortador y peine-guía bidireccionales para recortar en todas las direcciones

Recortador y peine-guía bidireccionales para recortar en todas las direcciones

El sistema de afeitado incluye 3 peines-guía extraíbles para recortar a 3 mm, 5 mm y 7 mm. También puedes usarlo sin peine-guía para conseguir un acabado más apurado.

Afeitadora corporal 100 % impermeable

Afeitadora corporal 100 % impermeable

Tu afeitadora corporal en seco y húmedo es totalmente resistente al agua, por lo que puedes usarla dentro o fuera de la ducha y limpiarla fácilmente. Para obtener los mejores resultados, utilízala con el vello seco, antes de ducharte.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.1

de 4

742

Reseñas

84%

ha recomendado este producto

11/07/2026

España

España

Comprador verificado

Me gusta mucho

Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect

Date of Use 2026-06-03

Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect

Date of Use 2026-06-03

12/06/2026

España

España

Más cómoda y segura que una maquinilla tradicional

Muy contento con la Philips BG3480/15. Ha superado mis expectativas. Hasta ahora siempre había utilizado una maquinilla Gillette tradicional, pero con esta máquina el afeitado resultan mucho más cómodos. Lo que más me ha gustado es la tranquilidad que aporta al usarla en zonas sensibles ya que reduce mucho el riesgo de cortes e irritaciones.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect

Date of Use 2026-06-12

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect

Date of Use 2026-06-12

30/04/2026

España

España

Genial

Me parece increíble, nunca había usado una afeitadora que no te hiciese daño en las partes nobles.

Ventajas

No duele

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect

Date of Use 2026-04-30

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Con sistema de afeitado Triple Protect

Date of Use 2026-04-30

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