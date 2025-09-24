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Afeitadoras Corporales
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Bodygroom Series 5000 Recortador corporal e íntimo impermeable
Descatalogado
Asistencia
BG5020/15
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Data Act Document
Declaración de conformidad de Reino Unido - English (US)
Todas (10)
¿Puedo enjuagar la afeitadora Philips con agua?
¿Cómo cargo la afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips?
¿En qué zonas puedo utilizar la afeitadora Philips?
¿Cómo debo limpiar mi afeitadora Philips?
¿Puedo viajar con mi producto de arreglo personal o belleza de Philips?
Bodygroom Series 3000 & 5000Peine-guía para el cuerpo de 5 mm
Bodygroom series 3000 & 5000Peine-guía para el cuerpo de 7 mm
Bodygroom series 3000/5000Accesorio para afeitar la espalda
Cabezal de afeitado de recambio
ShaversCepillo de limpieza
La piel se irrita tras utilizar la afeitadora Philips
Mi afeitadora Philips corta el pelo de forma desigual
Mi nuevo barbero o afeitadora Philips no se enciende
La afeitadora, el recortador o el cortapelos Philips no se carga
La batería de mi afeitadora o cortapelos Philips se agota rápido
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