Tecnología SplitStop para prevenir las puntas abiertas

Nuestro secreto para la mejor prevención de las puntas abiertas es la nueva tecnología SplitStop, una combinación única de rendimiento optimizado del calor y nivel de fricción reducido al mínimo para cuidar la salud de tu cabello de las raíces a las puntas. No hay ningún cambio brusco de temperatura, lo que garantiza un calor óptimo de forma constante y uniforme por todo el cilindro durante el moldeado. El cilindro tiene un revestimiento de cerámica suave para reducir la tracción en los mechones. Crea rizos perfectos con puntas más sanas llenas de vida.