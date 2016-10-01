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Descatalogado
BHB868/00
Unos rizos llamativos
El rizador Sublime Ends es nuestro primer rizador diseñado para proteger las puntas frágiles del cabello cuando elaboras tu peinado. Gracias a nuestra tecnología SplitStop de alta calidad, podrás crear esos rizos suaves sin preocupación alguna, para lucir tu peinado con confianza.
Cilindro grande de 32 mm
Tecnología SplitStop
Infusión de queratina
Ajuste digital de temperatura
Nuestro secreto para la mejor prevención de las puntas abiertas es la nueva tecnología SplitStop, una combinación única de rendimiento optimizado del calor y nivel de fricción reducido al mínimo para cuidar la salud de tu cabello de las raíces a las puntas. No hay ningún cambio brusco de temperatura, lo que garantiza un calor óptimo de forma constante y uniforme por todo el cilindro durante el moldeado. El cilindro tiene un revestimiento de cerámica suave para reducir la tracción en los mechones. Crea rizos perfectos con puntas más sanas llenas de vida.
La queratina es el ingrediente esencial del cabello que hace que sea fuerte, esté sano y tenga un aspecto atractivo. La cerámica está enriquecida con queratina para un cuidado aún mejor del cabello.
Pantalla digital con 8 posiciones de temperatura te ofrece control absoluto para ajustar la temperatura a su tipo de cabello para prevención de daños.
Opiniones
tras usos simulados de 2 años de planchado a 180 °C en cabello medio estándar europeo sin puntas abiertas