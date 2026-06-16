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Descatalogado
Asistencia
BHB868/00
Descatalogado
¿Puedo utilizar mi rizador de Philips para pelo corto?
¿Dónde se encuentran el número de modelo y de serie del moldeador Philips?
¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Puedo dañar mi pelo al rizarlo o alisarlo?
¿Puedo usar el moldeador Philips con el pelo húmedo?
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