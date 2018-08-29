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Descatalogado
1600 W
Ajuste ThermoProtect
3 ajustes de calor y velocidad
Este secador de pelo de 1600 W crea un nivel de flujo de aire óptimo para que disfrutes de resultados perfectos, todos los días.
El ajuste de temperatura ThermoProtect proporciona la temperatura de secado óptima y ofrece mayor protección frente al sobrecalentamiento del cabello. Disfrutá del mismo flujo potente de aire y conseguí unos resultados óptimos, sin descuidar la salud de tu cabello.
La boquilla dirige el flujo de aire para dar forma con precisión y realizar retoques.
4.2
de 4
49
Reseñas
98%
ha recomendado este producto
Bloom
29/08/2018
Portugal
Produto excelente.
Produto totalmente adequado ao que eu preciso. Secador potente e ergonómico.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Essential BHD004/00 Hair Dryer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Essential BHD004/00 Hair Dryer
Mima77
17/01/2022
Nederland
Geweldige Fohn
Ligt goed in de hand. Droogt je haren perfect. Is goed te richten. Handvat wordt niet warm. Handvat gaat niet plakken of anderszins. Mooi design.
Esta reseña se realizó para Essential BHD002/00 Föhn
Esta reseña se realizó para Essential BHD002/00 Föhn
heko19
13/02/2019
Deutschland
Haartrockner sehr gut und leise
guter Haartrockner, gut für den allgemein Gebrauch und auch für den Urlaub.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Essential BHD006/00 Haartrockner
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Essential BHD006/00 Haartrockner