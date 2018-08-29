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  • Secado potente con cuidado
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  • Secado potente con cuidado
  • Secado potente con cuidado
  • Secado potente con cuidado
  • Secado potente con cuidado
  • Secado potente con cuidado
  • Secado potente con cuidado
  • Secado potente con cuidado
  • Secado potente con cuidado
  • Secado potente con cuidado
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  • Secado potente con cuidado
  • Secado potente con cuidado
  • Secado potente con cuidado
  • Secado potente con cuidado
  • Secado potente con cuidado
  • Secado potente con cuidado
  • Secado potente con cuidado
  • Secado potente con cuidado

Descatalogado

EssentialSecador

BHD002/00

4.2
| (49) Reseñas | 98% ha recomendado este producto
Secado potente con cuidado
El secador de pelo Philips Essential te ofrece un secado potente de 1600 W y, al mismo tiempo, cuida tu cabello con el ajuste de temperatura ThermoProtect. Es fácil de usar gracias a los 3 ajustes de calor y velocidad, y chorro de aire frío.
Ver todos los beneficios

Secado potente con cuidado

  • 1600 W

  • Ajuste ThermoProtect

  • 3 ajustes de calor y velocidad

Potencia de secado de 1600 W

Potencia de secado de 1600 W

Este secador de pelo de 1600 W crea un nivel de flujo de aire óptimo para que disfrutes de resultados perfectos, todos los días.

Ajuste de temperatura ThermoProtect

Ajuste de temperatura ThermoProtect

El ajuste de temperatura ThermoProtect proporciona la temperatura de secado óptima y ofrece mayor protección frente al sobrecalentamiento del cabello. Disfrutá del mismo flujo potente de aire y conseguí unos resultados óptimos, sin descuidar la salud de tu cabello.

Boquilla de 20 mm para dirigir el flujo de aire

Boquilla de 20 mm para dirigir el flujo de aire

La boquilla dirige el flujo de aire para dar forma con precisión y realizar retoques.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.2

de 4

49

Reseñas

98%

ha recomendado este producto

2

29/08/2018

Portugal

Portugal

Produto excelente.

Produto totalmente adequado ao que eu preciso. Secador potente e ergonómico.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Essential BHD004/00 Hair Dryer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Essential BHD004/00 Hair Dryer

17/01/2022

Nederland

Nederland

Geweldige Fohn

Ligt goed in de hand. Droogt je haren perfect. Is goed te richten. Handvat wordt niet warm. Handvat gaat niet plakken of anderszins. Mooi design.

Esta reseña se realizó para Essential BHD002/00 Föhn

Esta reseña se realizó para Essential BHD002/00 Föhn

13/02/2019

Deutschland

Deutschland

Haartrockner sehr gut und leise

guter Haartrockner, gut für den allgemein Gebrauch und auch für den Urlaub.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Essential BHD006/00 Haartrockner

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Essential BHD006/00 Haartrockner

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  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.