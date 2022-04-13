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Essential Secador
Descatalogado
Asistencia
BHD002/00
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Manual de información importante
Instrucciones de uso
Todas (5)
¿Dónde se encuentran el número de modelo y de serie del moldeador Philips?
¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Cómo se usan los accesorios de mi secador Philips?
¿Cómo se limpia el moldeador Philips?
Mi moldeador Philips se apaga solo