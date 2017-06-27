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Descatalogado
2200 W
Motor de AC
95 km/h
El ionizador permite realizar un secado antiestático. Los iones de carga negativa eliminan la electricidad estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar su brillo. El resultado es un cabello suave y sin encrespado, que brilla de forma natural.
El secador DryCare Pro de Philips tiene un diseño compacto y más ligero y, por lo tanto, es más cómodo de usar. El diseño ergonómico del mango permite agarrarlo y sujetarlo con más facilidad.
El botón de aire frío, una función profesional imprescindible, proporciona un chorro intenso de aire frío. Se utiliza después de peinarse para dar los últimos retoques y fijar el peinado.
4.5
de 4
123
Reseñas
91%
ha recomendado este producto
Marisa
27/06/2017
Portugal
Este produto é excelente!
[Employee of philipsglobal] Secador com motor profissional extremamente potente, eficaz e rápido. Possui um programa denominado Thermoprotect para proteger o cabelo e um interior em cerâmica para uma maior protecção. Este secador também tem 4 vezes mais iões, é realmente muito eficaz a combater a electricidade estática.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare BHD177/00 Pro Hairdryer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare BHD177/00 Pro Hairdryer
cats51
26/09/2020
Ελλάδα
εχει πολλα καλα χαρακτηριστικα
Ειναι πολυ δυνατο χωρις να ξηραινει τα μαλλια! το χρησιμοποιω για γρηγορο styling και ειμαι πολυ ευχαριστημενη
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare BHD176/00 Επαγγελματικό σεσουάρ
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare BHD176/00 Επαγγελματικό σεσουάρ
Trilly33
10/09/2020
Italia
Parte de la promoción
Phon Philips drycareBHD176/00
Mi sono trovata molto bene con questo phon .È silenzioso e facile da usare.Non lascia i capelli crespi ma morbidi.Lo consiglio a chi ha il problema dei capelli che si elettrizzano usando il phon.
Ventajas
È silenzioso e maneggevole
Contras
Non trovo difetti
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare BHD176/00 Asciugacapelli professionale
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare BHD176/00 Asciugacapelli professionale