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DryCare Secador Pro
Descatalogado
Asistencia
BHD176/00
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Guía de introducción
Instrucciones de uso
Todas (6)
¿Dónde se encuentran el número de modelo y de serie del moldeador Philips?
¿Qué hace la función de iones del moldeador Philips?
¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Cómo se limpia el moldeador Philips?
¿Cómo se usan los accesorios de mi secador Philips?
El moldeador Philips desprende un olor extraño
Mi moldeador Philips se apaga solo