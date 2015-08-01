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Descatalogado

Rizador natural sencillo

BHH777/00

4

| (111) Reseñas | 88% ha recomendado este producto

Crea atractivos rizos naturales fácilmente

El rizador natural sencillo de Philips facilita la creación de preciosos rizos en la parte posterior. Su exclusiva forma de tulipán y sus placas inteligentes sostienen el mechón mientras le das forma, lo que te permite crear rizos con un sencillo movimiento.

Ver todos los beneficios

Incluso en la parte posterior de la cabeza

Crea atractivos rizos naturales fácilmente

  • Forma de tulipán

  • Pinza de rizo de un solo toque

  • Diseño que protege del calor

  • Ligero y compacto

Diseño exclusivo para crear preciosos rizos naturales

Diseño exclusivo para crear preciosos rizos naturales

El rizador natural sencillo de Philips tiene una exclusiva forma de tulipán que permite crear rizos elegantes y naturales sin esfuerzo alguno.

Pinza automática para rizar con una sola mano

Pinza automática para rizar con una sola mano

Las placas de rizo del rizador natural sencillo de Philips se cierran automáticamente y sujetan el mechón de cabello mientras lo moldeas, para que puedas rizarlo en un solo movimiento y con una sola mano.

Protege contra quemaduras accidentales

Protege contra quemaduras accidentales

Las placas de moldeado están protegidas frente al tacto, por lo que no tendrás que preocuparte por las quemaduras accidentales.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

111

Reseñas

88%

ha recomendado este producto

01/08/2015

France

France

Simple et efficace

Je l'utilise chaque matin, pas de perte de temps, hyper facile a utiliser. C'est simple je ne pourrais plus m'en passer. Il me rend plutot jolie :) Un super disign. Tres leger, et chauffe rapidement. Enfin je le recomande vraiment vous ne serez pas decu

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BHH777/10 Boucleur Easy Natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BHH777/10 Boucleur Easy Natural

27/05/2015

France

France

un résultat parfait rapidement sur tout type de cheveux

J'ai essayé ce produit sur des cheveux raides (types asiatiques), des cheveux lisses (type européen) et le résultat était tres satisfaisant sur les deux. De plus le résultat est obtenu rapidement (environ 20 min sur moi qui ai les cheveux longs) et est durable ,surtout si on met un spray fixant (donc pas besoin de les reboucler le lendemain matin ) De plus, ce produit est simple d'utilisation et est rapide à transporter et à ranger ce qui est parfait pour moi qui ai des placards très encombrés et qui effectue souvent des allez retour entre chez moi,mon copain et mes parents. En bref je suis conquise!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BHH777/10 Boucleur Easy Natural

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27/05/2015

France

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un résultat parfait rapidement sur tout type de cheveux

J'ai essayé ce produit sur des cheveux raides (types asiatiques), des cheveux lisses (type européen) et le résultat était tres satisfaisant sur les deux. De plus le résultat est obtenu rapidement (environ 20 min sur moi qui ai les cheveux longs) et est durable ,surtout si on met un spray fixant (donc pas besoin de les reboucler le lendemain matin ) De plus, ce produit est simple d'utilisation et est rapide à transporter et à ranger ce qui est parfait pour moi qui ai des placards très encombrés et qui effectue souvent des allez retour entre chez moi,mon copain et mes parents. En bref je suis conquise!

Sí, recomiendo este producto

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  1. Probado en 2014.