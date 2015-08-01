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Descatalogado
Crea atractivos rizos naturales fácilmente
El rizador natural sencillo de Philips facilita la creación de preciosos rizos en la parte posterior. Su exclusiva forma de tulipán y sus placas inteligentes sostienen el mechón mientras le das forma, lo que te permite crear rizos con un sencillo movimiento.
Forma de tulipán
Pinza de rizo de un solo toque
Diseño que protege del calor
Ligero y compacto
El rizador natural sencillo de Philips tiene una exclusiva forma de tulipán que permite crear rizos elegantes y naturales sin esfuerzo alguno.
Las placas de rizo del rizador natural sencillo de Philips se cierran automáticamente y sujetan el mechón de cabello mientras lo moldeas, para que puedas rizarlo en un solo movimiento y con una sola mano.
Las placas de moldeado están protegidas frente al tacto, por lo que no tendrás que preocuparte por las quemaduras accidentales.
4.0
de 4
111
Reseñas
88%
ha recomendado este producto
Coco25200
01/08/2015
France
Simple et efficace
Je l'utilise chaque matin, pas de perte de temps, hyper facile a utiliser. C'est simple je ne pourrais plus m'en passer. Il me rend plutot jolie :) Un super disign. Tres leger, et chauffe rapidement. Enfin je le recomande vraiment vous ne serez pas decu
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BHH777/10 Boucleur Easy Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BHH777/10 Boucleur Easy Natural
Gwennouu
27/05/2015
France
un résultat parfait rapidement sur tout type de cheveux
J'ai essayé ce produit sur des cheveux raides (types asiatiques), des cheveux lisses (type européen) et le résultat était tres satisfaisant sur les deux. De plus le résultat est obtenu rapidement (environ 20 min sur moi qui ai les cheveux longs) et est durable ,surtout si on met un spray fixant (donc pas besoin de les reboucler le lendemain matin ) De plus, ce produit est simple d'utilisation et est rapide à transporter et à ranger ce qui est parfait pour moi qui ai des placards très encombrés et qui effectue souvent des allez retour entre chez moi,mon copain et mes parents. En bref je suis conquise!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BHH777/10 Boucleur Easy Natural
Sí, recomiendo este producto
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Nina21000
27/05/2015
France
un résultat parfait rapidement sur tout type de cheveux
J'ai essayé ce produit sur des cheveux raides (types asiatiques), des cheveux lisses (type européen) et le résultat était tres satisfaisant sur les deux. De plus le résultat est obtenu rapidement (environ 20 min sur moi qui ai les cheveux longs) et est durable ,surtout si on met un spray fixant (donc pas besoin de les reboucler le lendemain matin ) De plus, ce produit est simple d'utilisation et est rapide à transporter et à ranger ce qui est parfait pour moi qui ai des placards très encombrés et qui effectue souvent des allez retour entre chez moi,mon copain et mes parents. En bref je suis conquise!
Sí, recomiendo este producto
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Probado en 2014.