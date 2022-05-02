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Instrucciones de uso
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¿Puedo usar el moldeador Philips con el pelo húmedo?
¿Dónde se encuentran el número de modelo y de serie del moldeador Philips?
¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Cómo se limpia el moldeador Philips?
El moldeador Philips desprende un olor extraño
Mi moldeador Philips no se enciende