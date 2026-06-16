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StraightCare Essential Plancha ThermoProtect
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¿Puedo dañar mi pelo al rizarlo o alisarlo?
¿Qué hace la función de iones del moldeador Philips?
¿Cómo se limpia el moldeador Philips?
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Mi plancha Philips no me alisa el pelo
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