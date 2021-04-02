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Descatalogado
BRE605/00
Para piernas y cuerpo
Discos cerámicos que atrapan vello fino
Diseño de mango en forma de S
Sin cable y recargable
Nuestro exclusivo cabezal de depilación está fabricado con una superficie de cerámica texturizada que extrae suavemente incluso el vello más fino, cuatro veces más corto en comparación con la cera. Además, ahora posee una mayor rotación del disco (2200 rpm) para una eliminación del vello más rápida.
El cabezal extra ancho de la depiladora abarca más piel en cada pasada para proporcionar una depilación más rápida.
El mango ergonómico en forma de S ayuda a pasarla fácilmente por todo el cuerpo con un control máximo y un mayor alcance con movimientos naturales y precisos.
Premios
3.9
de 4
635
Reseñas
Tamarika7
02/04/2021
España
Parte de la promoción
El producto es genial!!!
Me encanta, sobre todo que se puede usar para todp el cuerpo y la comodidad de hacerlo en la ducha
Ventajas
Compatible con el agua
Contras
Ninguno
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE635/00 Depiladora Wet & Dry
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE635/00 Depiladora Wet & Dry
Pléyade
18/06/2020
España
Estoy encantada con la compra
Una gran adquisición. No duele absolutamente nada y es cómoda y muy práctica, además de elegante. Me ha sorprendido bastante para bien.
Ventajas
Muy cómoda, fácil de usar y bonita
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE620/00 Depiladora Wet & Dry
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE620/00 Depiladora Wet & Dry
Karmiña
23/04/2020
España
Empleado de Philips
Buen producto y buenos accesorios
[Employee of philipsglobal] Es una depiladora de arranque fácil de usar,se adapta perfectamente al contorno de cualquier parte del cuerpo.Los accesorios están muy bien, alguno no lo he utilizado como el de calmar el dolor pero con el resto de ellos puedes adaptar la depiladora a tus necesidades lo que hace de este producto una depiladora muy completa.Merece la pena en todos los sentidos.
Ventajas
Los accesorios
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE640/00 Depiladora Wet & Dry
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Advanced BRE640/00 Depiladora Wet & Dry