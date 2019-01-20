Me ha sorprendido la eficacia de la depiladora. La depilación es rápida y eficaz. En la zona de las piernas no es dolorosa, aunque dependiendo de la sensibilidad de cada uno, puede que en ingles y axilas se note una mayor molestia. Se adapta muy bien al cuerpo y tiene un agarre muy cómodo. Es muy práctico que tenga una luz para ver mejor los pelillos a la hora de depilarse, sobre todo cuando la luz de la estancia no es suficiente, te encuentras a contraluz o te haces sombras a la hora de depilarse. Tiene dos velocidades (una rápida y otra lenta) aunque principalmente he usado solo la rápida, pero para un mejor acabado usar la velocidad más lenta da mejores resultados. La depiladora tiene los dos accesorios para eliminar el vello de las axilas, el de la cara y el de la línea del bikini de forma que hacen más pequeña la zona de las pinzas. El acceso de la rocortadora viene muy bien para dar forma a la línea del bikini, dejando el vello igualado y a con una longitud de 3 mm. El mayor inconveniente de este este accesorio puede ser que es un poco ruidoso. Y por último para acabar con una depilación perfecta tiene unas pinzas con luz y un pequeño espejo con su funda que tiene el formato ideal para llevarlo en el bolso. Por otra parte el cepillo facial deja la piel muy fina y limpia en profundidad la cara. Me gusta que se pueda recargar, ya que había utilizado otros que van a pilas y es mucho más cómodo de esta forma. La batería dura bastante y lo mejor de todo es como mejora el aspecto de la piel con su uso.