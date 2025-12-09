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  • Un afeitado delicado para una piel suave
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Lady Shaver Series 6000Afeitadora sin cable con uso en seco y en húmedo

BRL146/00

4.4
| (866) Reseñas | 92% ha recomendado este producto
Un afeitado delicado para una piel suave
Disfruta de un afeitado suave en todo el cuerpo. La afeitadora femenina de la serie 6000 de Philips es cómoda, fácil de usar y perfecta para zonas sensibles. Además, proporciona una suavidad sin esfuerzo a la vez que cuida tu piel delicada
Ver todos los beneficios

Un afeitado delicado para una piel suave

  • Lámina individual flotante

  • Recarga de 10 horas

  • +7 accesorio

Un afeitado suave

Un afeitado suave

La afeitadora femenina de la serie 6000 de Philips se ha diseñado para ser suave y cómoda para la piel en diferentes zonas del cuerpo*. Un 80 % de nuestros consumidores afirman que no provoca irritación de la piel ni enrojecimientos**. Obtén una piel sin vello sin comprometer la comodidad para la piel

Puntas redondeadas del recortador para un afeitado suave con la piel

Puntas redondeadas del recortador para un afeitado suave con la piel

Las puntas redondeadas del recortador en la parte frontal y posterior de la lámina de afeitado permiten que la afeitadora se deslice suavemente por la piel. Un 78 % de mujeres está de acuerdo en que las puntas redondeadas del recortador evitan los arañazos***

Una lámina flotante para un afeitado uniforme

Una lámina flotante para un afeitado uniforme

La lámina flotante se desliza de forma natural sobre las curvas y los contornos manteniendo el contacto con la piel para un afeitado uniforme

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 4

866

Reseñas

92%

ha recomendado este producto

09/12/2025

España

España

Comprador verificado

Afeitadora perfecta en funcionamiento y resultados

Después de probar esta afeitadora tengo que decir que me ha sorprendido.Cuando la sacaste la caja ya te das cuenta de que el peso de la depiladora es muy ligero lo que facilita mucho a la hora de depilarte. Además de que al tener diferentes cabezales se adaptan perfectamente a las diferentes partes del cuerpo para hacer que la depilación sea sin dolor y con un resultado perfecto. Lo mejor de todo además de que no duele nada es que en un momento te depila y ni te das cuenta. La forma alargada y estrecha es perfecta para cogerla y que resulte cómoda. El diseño es muy bonito y el color también. además viene con una bolsa para guardarla, lo que es ideal para podérsela llevar de viaje o para protegerla cuando no la estés usando. La batería dura mucho y la opción de poderla usar en mojado me parece ideal. El que sea inalámbrica es muy cómodo ya que no te molesta el cable como con las que tenía antes. Parece cuando la coges que al no pesar nada no va a hacer un buen trabajo pero cuando la enciendes y compruebas como en segundos te desaparecen todo el pelo es cuando te das cuenta de que las primeras apariencias no son siempre las reales. Además de todo esto no hace nada de ruido y ahora puedo decir que sí que me apetece depilarme ya que antes era como un castigo y quería acabar cuanto antes. también tengo que decir que no se quedan ningún pelo cuando pasas la depiladora cosa que con la que tenía antes además de que tenía que pasarla muchas veces siempre se me quedaba pelos sin quitar. Estoy encantada con esta afeitadora por el diseño el peso, el ruido... y por lo bien que va. Me encanta.

Ventajas

No pesa nada lo que es perfecto - Muy cómodo y práctico al no llevar cable. - Nada de ruido mientras la usas. - Estuche muy práctico para llevarla de viaje o guardarla para protegerla. - batería: dura mucho tiempo. - Resultados: en poco tiempo ti

Contras

No tengo nada que decir de malo de esta afeitadora.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Afeitadora sin cable Wet & Dry

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Esta reseña se realizó para Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Afeitadora sin cable Wet & Dry

01/12/2025

España

España

Muy manejable de uso

Es muy sencilla de usar y facilita la eliminación del vello. Me encanta poder usarla en la ducha

Ventajas

Manejo sencillo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Afeitadora sin cable Wet & Dry

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25/11/2025

España

España

Súper práctica y resultado perfecto

Para mí es una depiladora 5⭐! El cabezal de corte es una maravilla, permite rasurar dejando suavidad a la vez que los laterales cortan como las cuchillas convencionales. Es rápida y muy fácil de limpiar, como es resistente al agua puedes limpiar el cabezal directamente debajo del grifo. Sin duda la volvería a escoger

Esta reseña se realizó para Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Afeitadora sin cable Wet & Dry

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  1. 74 %, HUT en Alemania N=49, 2021

  2. HUT en Alemania N=49, 2021

  3. frente a su afeitadora femenina actual, HUT en Alemania N=49, 2021