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Lámina individual flotante
Recarga de 10 horas
+7 accesorio
La afeitadora femenina de la serie 6000 de Philips se ha diseñado para ser suave y cómoda para la piel en diferentes zonas del cuerpo*. Un 80 % de nuestros consumidores afirman que no provoca irritación de la piel ni enrojecimientos**. Obtén una piel sin vello sin comprometer la comodidad para la piel
Las puntas redondeadas del recortador en la parte frontal y posterior de la lámina de afeitado permiten que la afeitadora se deslice suavemente por la piel. Un 78 % de mujeres está de acuerdo en que las puntas redondeadas del recortador evitan los arañazos***
La lámina flotante se desliza de forma natural sobre las curvas y los contornos manteniendo el contacto con la piel para un afeitado uniforme
4.4
de 4
866
Reseñas
92%
ha recomendado este producto
09/12/2025
España
Comprador verificado
Afeitadora perfecta en funcionamiento y resultados
Después de probar esta afeitadora tengo que decir que me ha sorprendido.Cuando la sacaste la caja ya te das cuenta de que el peso de la depiladora es muy ligero lo que facilita mucho a la hora de depilarte. Además de que al tener diferentes cabezales se adaptan perfectamente a las diferentes partes del cuerpo para hacer que la depilación sea sin dolor y con un resultado perfecto. Lo mejor de todo además de que no duele nada es que en un momento te depila y ni te das cuenta. La forma alargada y estrecha es perfecta para cogerla y que resulte cómoda. El diseño es muy bonito y el color también. además viene con una bolsa para guardarla, lo que es ideal para podérsela llevar de viaje o para protegerla cuando no la estés usando. La batería dura mucho y la opción de poderla usar en mojado me parece ideal. El que sea inalámbrica es muy cómodo ya que no te molesta el cable como con las que tenía antes. Parece cuando la coges que al no pesar nada no va a hacer un buen trabajo pero cuando la enciendes y compruebas como en segundos te desaparecen todo el pelo es cuando te das cuenta de que las primeras apariencias no son siempre las reales. Además de todo esto no hace nada de ruido y ahora puedo decir que sí que me apetece depilarme ya que antes era como un castigo y quería acabar cuanto antes. también tengo que decir que no se quedan ningún pelo cuando pasas la depiladora cosa que con la que tenía antes además de que tenía que pasarla muchas veces siempre se me quedaba pelos sin quitar. Estoy encantada con esta afeitadora por el diseño el peso, el ruido... y por lo bien que va. Me encanta.
Ventajas
No pesa nada lo que es perfecto - Muy cómodo y práctico al no llevar cable. - Nada de ruido mientras la usas. - Estuche muy práctico para llevarla de viaje o guardarla para protegerla. - batería: dura mucho tiempo. - Resultados: en poco tiempo ti
Contras
No tengo nada que decir de malo de esta afeitadora.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Afeitadora sin cable Wet & Dry
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Afeitadora sin cable Wet & Dry
Madilo
01/12/2025
España
Parte de la promoción
Muy manejable de uso
Es muy sencilla de usar y facilita la eliminación del vello. Me encanta poder usarla en la ducha
Ventajas
Manejo sencillo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Afeitadora sin cable Wet & Dry
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Afeitadora sin cable Wet & Dry
25/11/2025
España
Parte de la promoción
Súper práctica y resultado perfecto
Para mí es una depiladora 5⭐! El cabezal de corte es una maravilla, permite rasurar dejando suavidad a la vez que los laterales cortan como las cuchillas convencionales. Es rápida y muy fácil de limpiar, como es resistente al agua puedes limpiar el cabezal directamente debajo del grifo. Sin duda la volvería a escoger
Esta reseña se realizó para Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Afeitadora sin cable Wet & Dry
Esta reseña se realizó para Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Afeitadora sin cable Wet & Dry
74 %, HUT en Alemania N=49, 2021
HUT en Alemania N=49, 2021
frente a su afeitadora femenina actual, HUT en Alemania N=49, 2021