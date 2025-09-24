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Lady Shaver Series 6000 Afeitadora sin cable con uso en seco y en húmedo
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BRL146/00
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Data Act Document
Declaración de conformidad de Reino Unido - English (US)
Todas (17)
¿Cuándo tengo que sustituir la lámina de mi afeitadora femenina?
¿Puedo utilizar mi afeitadora femenina Philips en el baño o en la ducha?
¿Cómo puedo limpiar mi afeitadora femenina Philips?
¿Debo usar mi depiladora o afeitadora femenina Philips con la piel húmeda o seca?
¿Se puede usar la lámina de afeitado en todo el cuerpo?
EpilatorGuante exfoliante
Lady Shaver Series 8000Cabezal de afeitado
EpilatorCabezal de corte
Lady Shaver Series 8000Cable USB
Funda
Peine-guía
Cable USB
SatinShave AdvancedLámina de afeitado
Adaptador de pared USB HQ87
ShaversCepillo de limpieza
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Mi afeitadora femenina Philips no funciona
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